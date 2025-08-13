2025-08-13 02:30:37
Φωτογραφία για Ορμπάν: Η Ρωσία κέρδισε τον πόλεμο στην Ουκρανία
"Η Ευρώπη φαίνεται 'γελοία και αξιολύπητη"

Η Ρωσία κέρδισε τον πόλεμο στην Ουκρανία", υποστήριξε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, πριν από τη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή στην Αλάσκα.

Στην εξουσία από το 2010, ο Όρμπαν έχει επικριθεί από ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες για τις σχέσεις της κυβέρνησής του με τη Ρωσία και την αντίθεσή του στη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, ενώ το υπουργικό του συμβούλιο αγωνίζεται να αναζωογονήσει την οικονομία από τον πληθωριστικό σοκ.

Ο Όρμπαν, ο οποίος διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Πούτιν ακόμη και μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, έγινε ο μόνος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν υπέγραψε τη Δευτέρα την κοινή δήλωση σύμφωνα με την οποία η Ουκρανία πρέπει να έχει την ελευθερία να αποφασίσει για το μέλλον της.

"Μιλάμε τώρα σαν να πρόκειται για μια κατάσταση ανοιχτού πολέμου, αλλά δεν είναι έτσι. Οι Ουκρανοί έχουν χάσει τον πόλεμο. Η Ρωσία έχει κερδίσει αυτόν τον πόλεμο", δήλωσε ο Όρμπαν σε συνέντευξή του στο κανάλι "Patriot" του YouTube.


"Το μόνο ερώτημα είναι πότε και υπό ποιες συνθήκες θα παραδεχτεί η Δύση, που υποστηρίζει τους Ουκρανούς, ότι αυτό έχει συμβεί και τι θα προκύψει από όλα αυτά", σημείωσε.

Η Ουγγαρία, η οποία προμηθεύεται το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας της από τη Ρωσία, αρνήθηκε να στείλει όπλα στην Ουκρανία, ενώ ο Όρμπαν αντιτίθεται επίσης έντονα στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι θα προκαλέσει καταστροφή στους ουγγρικούς αγρότες και στην ευρύτερη οικονομία.

Ο Όρμπαν υποστήριξε ότι "η Ευρώπη έχασε την ευκαιρία να διαπραγματευτεί με τον Πούτιν υπό την κυβέρνηση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και τώρα κινδυνεύει να αποφασιστεί το μέλλον της χωρίς τη συμμετοχή της".

"Αν δεν είσαι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είσαι στο μενού", τόνισε ο Όρμπαν, προσθέτοντας ότι αντιτάχθηκε εν μέρει στην κοινή δήλωση της ΕΕ για την Ουκρανία, καθώς έκανε την Ευρώπη να φαίνεται 'γελοία και αξιολύπητη'.

"Όταν δύο ηγέτες κάθονται να διαπραγματευτούν μεταξύ τους, οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι... και δεν είσαι καλεσμένος εκεί, δεν τρέχεις στο τηλέφωνο, δεν τρέχεις γύρω-γύρω, δεν φωνάζεις από έξω", επισήμανε.
greece-salonikia
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Δημήτρης Μακαλιάς: «Παλεύω για να επιβιώσω – Η τηλεόραση στην Ελλάδα δεν θέλει φρέσκες ιδέες...»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δημήτρης Μακαλιάς: «Παλεύω για να επιβιώσω – Η τηλεόραση στην Ελλάδα δεν θέλει φρέσκες ιδέες...»
Κώστας Μάλλιος: «Ο σιδηροδρομικός σταθμός είναι το στέκι μου».
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κώστας Μάλλιος: «Ο σιδηροδρομικός σταθμός είναι το στέκι μου».
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Καταρρέει η υποστήριξη των Ουκρανών στον πόλεμο
Καταρρέει η υποστήριξη των Ουκρανών στον πόλεμο
Ρωσία: Σύγκρουση λεωφορείου με τρένο στην Αγία Πετρούπολη
Ρωσία: Σύγκρουση λεωφορείου με τρένο στην Αγία Πετρούπολη
Απόστολος Τζιτζικώστα: Οι δρόμοι και οι σιδηρόδρομοι της Ευρώπης δεν είναι έτοιμοι για πόλεμο με τη Ρωσία.
Απόστολος Τζιτζικώστα: Οι δρόμοι και οι σιδηρόδρομοι της Ευρώπης δεν είναι έτοιμοι για πόλεμο με τη Ρωσία.
Γιάννης Χατζηγεωργίου για Ταμάμ: φάγαμε πόλεμο από το κανάλι με τη συγκεκριμένη σειρά...
Γιάννης Χατζηγεωργίου για Ταμάμ: φάγαμε πόλεμο από το κανάλι με τη συγκεκριμένη σειρά...
Το Open το μοναδικό ιδιωτικό κανάλι που κάλυψε τις δραματικές εξελίξεις στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν
Το Open το μοναδικό ιδιωτικό κανάλι που κάλυψε τις δραματικές εξελίξεις στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Prime time 2025: Στις 22 Σεπτεμβρίου η μεγάλη πρεμιέρα – Η άτυπη συμφωνία και η στρατηγική των καναλιών
Prime time 2025: Στις 22 Σεπτεμβρίου η μεγάλη πρεμιέρα – Η άτυπη συμφωνία και η στρατηγική των καναλιών
«Η Αλίκη στη σκοτεινή πόλη»: Μια σειρά για τις γυναικοκτονίες και τα σκοτεινά μυστικά της κοινωνίας
«Η Αλίκη στη σκοτεινή πόλη»: Μια σειρά για τις γυναικοκτονίες και τα σκοτεινά μυστικά της κοινωνίας
Η Stefania απο την Eurovision 2021 και επίσημα σε reality επιβίωσης...
Η Stefania απο την Eurovision 2021 και επίσημα σε reality επιβίωσης...
Γνωρίστε το μακρύτερο εμπορευματικό τρένο της Ασίας! Δείτε το βίντεο!
Γνωρίστε το μακρύτερο εμπορευματικό τρένο της Ασίας! Δείτε το βίντεο!
EXATHLON: Αυτός θα το παρουσιάσει και επίσημα στιλον ΣΚΑΪ
EXATHLON: Αυτός θα το παρουσιάσει και επίσημα στιλον ΣΚΑΪ