"Η Ευρώπη φαίνεται 'γελοία και αξιολύπητη"Η Ρωσία κέρδισε τον πόλεμο στην Ουκρανία", υποστήριξε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, πριν από τη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή στην Αλάσκα.Στην εξουσία από το 2010, ο Όρμπαν έχει επικριθεί από ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες για τις σχέσεις της κυβέρνησής του με τη Ρωσία και την αντίθεσή του στη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, ενώ το υπουργικό του συμβούλιο αγωνίζεται να αναζωογονήσει την οικονομία από τον πληθωριστικό σοκ.Ο Όρμπαν, ο οποίος διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Πούτιν ακόμη και μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, έγινε ο μόνος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν υπέγραψε τη Δευτέρα την κοινή δήλωση σύμφωνα με την οποία η Ουκρανία πρέπει να έχει την ελευθερία να αποφασίσει για το μέλλον της."Μιλάμε τώρα σαν να πρόκειται για μια κατάσταση ανοιχτού πολέμου, αλλά δεν είναι έτσι. Οι Ουκρανοί έχουν χάσει τον πόλεμο. Η Ρωσία έχει κερδίσει αυτόν τον πόλεμο", δήλωσε ο Όρμπαν σε συνέντευξή του στο κανάλι "Patriot" του YouTube."Το μόνο ερώτημα είναι πότε και υπό ποιες συνθήκες θα παραδεχτεί η Δύση, που υποστηρίζει τους Ουκρανούς, ότι αυτό έχει συμβεί και τι θα προκύψει από όλα αυτά", σημείωσε.Η Ουγγαρία, η οποία προμηθεύεται το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας της από τη Ρωσία, αρνήθηκε να στείλει όπλα στην Ουκρανία, ενώ ο Όρμπαν αντιτίθεται επίσης έντονα στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι θα προκαλέσει καταστροφή στους ουγγρικούς αγρότες και στην ευρύτερη οικονομία.Ο Όρμπαν υποστήριξε ότι "η Ευρώπη έχασε την ευκαιρία να διαπραγματευτεί με τον Πούτιν υπό την κυβέρνηση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και τώρα κινδυνεύει να αποφασιστεί το μέλλον της χωρίς τη συμμετοχή της"."Αν δεν είσαι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είσαι στο μενού", τόνισε ο Όρμπαν, προσθέτοντας ότι αντιτάχθηκε εν μέρει στην κοινή δήλωση της ΕΕ για την Ουκρανία, καθώς έκανε την Ευρώπη να φαίνεται 'γελοία και αξιολύπητη'."Όταν δύο ηγέτες κάθονται να διαπραγματευτούν μεταξύ τους, οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι... και δεν είσαι καλεσμένος εκεί, δεν τρέχεις στο τηλέφωνο, δεν τρέχεις γύρω-γύρω, δεν φωνάζεις από έξω", επισήμανε.