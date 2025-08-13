2025-08-13 10:09:15

Χορός μέχρι το Πρωί



Την Τρίτη 12 Αυγούστου 2025, το χωριό Μαχαιράς Ξηρομέρου γέμισε με μουσική, χορό και κέφι στη μεγάλη Δημοτική βραδιά που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαχαιριωτών



Ο κόσμος κατέκλυσε το πανηγύρι, με συμμετοχές απο Μαχαιριωτες και από τα γύρω χωριά δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα γιορτής.



Φυσικά αξίζει ένα μεγάλο μπραβο στα παιδια του συλλογου στον Πρόεδρο της Κοινότητα Γιωργο Μπαρμπαρουση για την πολύτιμη βοήθεια του καθώς σε όσους ακόμη εθελοντικά βοήθησαν για την πραγματοποίηση μίας ακόμη επιτυχημένης εκδήλωσης.



Και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά και να ξανανταμωσουμε



