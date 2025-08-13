2025-08-13 09:42:47

Η Pfizer ανακοίνωσε την Τρίτη ότι το αντικαρκινικό φάρμακό της, Padcev, σε συνδυασμό με το Keytruda της Merck (MRK.N), βελτιώνει σημαντικά τα ποσοστά επιβίωσης ασθενών με μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης, όταν χορηγείται πριν και μετά από χειρουργική επέμβαση.



Τα ενδιάμεσα αποτελέσματα από μια τρέχουσα κλινική δοκιμή τελικού σταδίου έδειξαν σημαντική βελτίωση στην επιβίωση χωρίς επανεμφάνιση της νόσου – δηλαδή πόσος χρόνος περνάει μέχρι ο ασθενής να παραμείνει χωρίς υποτροπή – καθώς και στη συνολική επιβίωση, σε σύγκριση με τη χειρουργική επέμβαση μόνο, σύμφωνα με την εταιρεία.



