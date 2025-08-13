2025-08-13 12:42:16

O Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ κ. Παναγιώτης Γ. Τερεζάκης μεταβαίνει στην Αχαΐα προκειμένου να ελέγξει δια ζώσης και να δώσει, το δυνατόν συντομότερα, τις κατάλληλες εντολές για επίλυση των προβλημάτων που προκάλεσε στο σιδηροδρομικό δίκτυο η μεγάλη φωτιά.Με εντολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εξαιτίας της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και σε κοντινή απόσταση σε τμήμα της sidirodromikanea

