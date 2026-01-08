2026-01-08 12:14:38

Ο Θανάσης Πάτρας σχολίασε στο «Happy Day» το πρόωρο τέλος της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1, χαρακτηρίζοντας την απόφαση του σταθμού ως ιδιαίτερα άδικη. Σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο, η κίνηση αυτή δεν αντανακλά το έργο και την προσπάθεια της παρουσιάστριας.



«Είναι λυπηρό που σταμάτησε απότομα η εκπομπή της. Καμία εκπομπή δεν μπορεί να δείξε τη δυναμική της μέσα σε 3 μήνες, αλλά οι εκπομπές ανήκουν στα κανάλια. Δεν ξέρω αν η Ελένη είχε ρήτρα τηλεθέασης. Ο ANT1 για 3η χρονιά, ανορθολογικά, σταματάει την πρωινή εκπομπή του, επειδή δεν του άρεσε», είπε αρχικά ο Θανάσης Πάτρας.



«Θεωρώ άσχημο το γεγονός ότι το κανάλι δεν άφησε την Ελένη Τσολάκη να αποχαιρετήσει το κοινό της, θα μπορούσε να γίνει μια συνεννόηση από πριν».



Με αφορμή τα δημοσιεύματα που θέλουν την Κατερίνα Καραβάτου να παίρνει τη θέση της Ελένης Τσολάκη, ο Θανάσης Πάτρας σχολίασε: «Το σενάριο της επιστροφής της Κατερίνας Καραβάτου ακούγεται από το καλοκαίρι, αλλά αυτό δεν είναι καλό ούτε για την Ελένη ούτε για την Κατερίνα. Παρόλα αυτά, η Κατερίνα είναι επαγγελματίας και αν και εφόσον της ζητηθεί, θα πρέπει να πειθαρχήσει και να κάνει αυτό που θα της ζητηθεί. Δεν νομίζω η Κατερίνα αυτή τη στιγμή να πετάει από τη χαρά της για να κάνει την εκπομπή της Ελένης που κόπηκε».



