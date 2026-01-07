2026-01-07 19:55:30

Ο πρώην σιδηροδρομικός σταθμός Μόρφου, που τώρα λειτουργεί ως μουσείοΗ Ένωση Βιομηχανίας Σιδηροδρόμων (Unife), η Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχανίας Σιδηροδρομικού Εφοδιασμού (Unife), ζήτησε την επιστροφή των τρένων στην Κύπρο για πρώτη φορά μετά από επτά δεκαετίες, επικαλούμενη την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το νησί ως ευκαιρία για την επίτευξη προόδου προς την sidirodromikanea

