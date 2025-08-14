Πρόσκληση υποβολής αίτησης για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13).

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, κατόπιν δημοσίευσης της υπό στοιχεία 99392/Ε1/12-8-2025 (ΦΕΚ 40/τ. ΑΣΕΠ/12-8-2025, ΑΔΑ: ΨΟΨΗ46ΝΚΠΔ-Ζ84) υπουργικής απόφασης και έκδοσης της υπό στοιχεία 99678/Ε1/13.08.2025 Α.Δ.Α.: Ψ9Π646ΝΚΠΔ-ΙΤΣ) Εγκυκλίου της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί:

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.06, ΠΕ87.09, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ91.01, ΤΕ01.13 και ΤΕ16 που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Β΄ των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2022 και 4ΕΑ/2022 του Α.Σ.Ε.Π. (οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ Γ΄1618/2023 και Γ΄1845/2023 αντίστοιχα, όπως ισχύουν),

και

Γενικής Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.06, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02, ΤΕ01.04, ΤΕ01.06, ΤΕ01.19, ΤΕ02.02 και ΤΕ16 που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2023, 2ΓΕ/2023 και 1ΓΤ/2024 του Α.Σ.Ε.Π., (οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ Γ΄ 1851/2024, διορθ. σφάλματος Γ΄ 2024/2024, Γ΄ 2415/2024, Γ΄2416 και Γ΄ 2362/2025 αντίστοιχα, όπως ισχύουν),

και επιθυμούν να διοριστούν ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό.

Οι αιτήσεις – δηλώσεις προτιμήσεων περιοχών/μουσικών σχολείων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr),

από την Τετάρτη 13 έως και τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025.

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας, παραπέμπουμε στην ως άνω σχετική υπουργική απόφαση.

