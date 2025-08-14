Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης (Κύριος και Επικουρικός) και απορριπτέων της Προκήρυξης 3ΕΑ/2025 (ΦΕΚ 22/23.05.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π. και ΦΕΚ 25/02.06.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) κατηγορίας ΠΕ.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025 και ώρα 8:00 έως και τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ένσταση.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. πατώντας 3ΕΑ/2025.

