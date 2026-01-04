





Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παπαδάκης, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους και ιστορικούς δημοσιογράφους της ελληνικής τηλεόρασης.

Σύμφωνα με ειδησεογραφικές πηγές, υπέστη βαρύ οξύ έμφραγμα ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι, μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, όπου έγιναν προσπάθειες ανάνηψης (ΚΑΡΠΑ) αλλά δυστυχώς δεν επανήλθε και κατέληξε.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο και στο τηλεοπτικό κοινό, καθώς επί δεκαετίες υπήρξε σταθερό σημείο αναφοράς της πρωινής ενημέρωσης.

Ο Γιώργος Παπαδάκης ταύτισε το όνομά του με τη συνέπεια, τη μαχητική δημοσιογραφία και τη ζωντανή επικοινωνία με τον τηλεθεατή. Με την εμπειρία, τη γνώση και το έντονο δημοσιογραφικό του ένστικτο, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στα τηλεοπτικά δρώμενα, διαμορφώνοντας σχολή στην πρωινή ζώνη.

Συνάδελφοι και άνθρωποι των media μιλούν για έναν δημοσιογράφο με ισχυρή προσωπικότητα, που δεν φοβήθηκε να θέσει δύσκολα ερωτήματα και να ανοίξει δημόσιες συζητήσεις. Η απώλειά του σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την ελληνική τηλεόραση.

Η πορεία του Γιώργου Παπαδάκη

Ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε μία από τις πιο μακρόχρονες και σταθερές παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης. Η δημοσιογραφική του πορεία ξεκίνησε από τον έντυπο Τύπο και το ραδιόφωνο, ωστόσο ήταν η τηλεόραση που τον καθιέρωσε ως κεντρικό πρόσωπο της πρωινής ενημέρωσης.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και στις αρχές του ’90 πέρασε στην ιδιωτική τηλεόραση, συμμετέχοντας σε ενημερωτικές εκπομπές πολιτικού και κοινωνικού περιεχομένου. Η μεγάλη τομή στην καριέρα του ήρθε με τη συνεργασία του με τον ΑΝΤ1, όπου και έγραψε τηλεοπτική ιστορία.

Από το 1992 ανέλαβε την παρουσίαση της καθημερινής πρωινής ενημερωτικής εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», η οποία εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για την ελληνική τηλεόραση. Η εκπομπή παρέμεινε στον αέρα για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, καθιστώντας τον Γιώργο Παπαδάκη τον μακροβιότερο παρουσιαστή πρωινής ενημερωτικής εκπομπής στην Ελλάδα.

Μέσα από το «Καλημέρα Ελλάδα», φιλοξένησε κορυφαία πολιτικά πρόσωπα, δημοσιογράφους, αναλυτές και πολίτες, καλύπτοντας όλα τα μεγάλα γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Το ύφος του συνδύαζε την αυστηρή ενημέρωση με τον άμεσο διάλογο και τη ζωντανή αντιπαράθεση.

Παράλληλα, κατά καιρούς συμμετείχε και σε ειδικές εκπομπές, αφιερώματα και πολιτικές συζητήσεις του σταθμού, ενώ είχε ενεργό ρόλο και στον σχεδιασμό της πρωινής ζώνης του ΑΝΤ1.

Η πορεία του συνδέθηκε άρρηκτα με την εξέλιξη της ιδιωτικής τηλεόρασης και την καθιέρωση της πρωινής ενημέρωσης ως βασικού τηλεοπτικού πυλώνα.

Πηγή: tvnea.com