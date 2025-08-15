Η Nvidia ανακοίνωσε σήμερα τις νέες κάρτες γραφικών GeForce RTX 560 και RTX 5060 Ti, που ανήκουν στην μεσαία κατηγορία και συμπληρώνουν την πρώτη φάση κυκλοφορίας της σειράς RTX 50. Ακόμα δεν έχουμε δει τις προτάσεις της εταιρίας για την entry level κατηγορία, που θα ανακοινωθούν αργότερα.

Ξεκινώντας από την RTX 5060 Ti, θα την δούμε σε έκδοση με 16GB VRAM και σε έκδοση με 8GB VRAM. Οι δύο εκδόσεις όμως έχουν πολύ μικρή διαφορά στην τιμή, κάτι που κάνει την Ti έκδοση, μονόδρομο, δεδομένου πως τα περισσότερα καινούρια παιχνίδια, απαιτούν τουλάχιστον 12GB VRAM.

Η κάρτα βασίζεται στον GB206 για επεξεργαστή γραφικών και διαθέτει 36 Streaming Multiprocessors, με 4608 CUDA Cores. Η RAM είναι GDDR7, με ταχύτητες που φτάνουν τα 28Gbps, με memory Bandwidth sta 448 GB/s. Αυτό είναι 56% αύξηση σε σχέση με τις 4060.

Η RTX 5060 Ti θα έχει συχνότητα boost 2.57GHz και θα χρειάζεται 180W για να λειτουργήσει. Θα υποστηρίζει DLSS 4 και Multi Frame Generation (μέχρι 4Χ), όπως επίσης και PCIe 5. Πλέον θα έχουμε και υποστήριξη σε DisplayPort 2.1b.

Περνώντας στην απλή RTX 5060 θα έχει μόνο μία έκδοση με 8GB VRAM, οπότε μην περιμένετε να παίξετε βαριά παιχνίδια σε 4K, όμως για αναλύσεις 1080p και οριακά 1440p, πιθανότατα θα τα βγάλει πέρα.

Και αυτή θα έχει τον GB206 για επεξεργαστή γραφικών, όμως εδώ έχουμε 30 Streaming Multiprocessors, με 3840 CUDA Cores. H VRAM παραμένει ίδια με τη έκδοση Ti, από χαρακτηριστικά.

Η RTX 5060 είναι χρονισμένη στα 2,497GHz και χρειάζεται 145W. Και εδώ έχουμε υποστήριξη σε DLSS4 και Multi Frame Generation (4X), όπως επίσης και υποστήριξη σε PCIe Gen 5 και Display Port 2.1b.

Η Nvidia ισχυρίζεται πως οι νέες κάρτες παρουσιάζουν αύξηση στις επιδόσεις της τάξεως του 20-25% σε σχέση με τις 4060, στα παιχνίδια που δεν υποστηρίζουν Multi Frame Generation. Τα αποτελέσματα που παρουσίασε η εταιρία ήταν εντυπωσιακά, όταν ήταν ενεργοποιημένο το Multi Frame Generation και ανάλυση στα 1080p. Συγκεκριμένα έδειξε τα πατακάτω αποτελέσματα:

Half-Life 2 RTX στα 130fpsHogwarts Legacy στα 234fpsAlan Wake II στα 114fpsBlack Myth: Wukong στα 130fpsCyberpunk 2077 στα 148fpsStalker 2 στα 208fpsStar Wars Outlaws στα 105fpsMarvel Rivals στα 330fpsAvowed στα 220fps

Φέτος όμως δε θα έχουμε Founders Edition, πράγμα που σημαίνει πως τις τελικές τιμές θα τις ορίσουν οι συνεργάτες της εταιρίας. Αυτό σημαίνει πως δύσκολα θα δούμε τις προτεινόμενες τιμές της Nvidia στην αγορά.

Μιλώντας για τιμές, η Nvidia προτείνει στα $299 για την RTX 5060, ενώ η RTX 5060 Ti έχει προτεινόμενη τιμή τα $379 για την έκδοση των 8GB και τα $429 για την έκδοση των 16GB. Εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε, πως οι τιμές που ανακοινώνονται σε δολάριο, δεν έχουν μέσα το ΦΠΑ, καθώς κάθε πολιτεία έχει διαφορετικούς φόρους.

Meta AI: Θα εκπαιδεύεται στην Ε.Ε. με τα δεδομένα των χρηστών Facebook, Instagram και WhatsApp!

Από ότι φαίνεται η Nvidia πετάει το μπαλάκι των τιμών στους συνεργάτες της και αυτό πιθανότατα λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει με τους δασμούς, που σίγουρα θα επηρεάσουν την τελική τιμή των καρτών, τουλάχιστον στις ΗΠΑ.

Σε αντίθεση με όσα έχουμε συνηθίσει, πρώτη θα κυκλοφορήσει η RTX 5060 Ti στις 16 Απριλίου, με την RTX 5060 να ακολουθεί τον Μάιο.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.