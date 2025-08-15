2025-08-15 20:43:38
…την πρώτη μέρα ήταν μία περίεργη κατάσταση ….στις δύο επόμενες φορές, είδα, πολύ καθαρά, ότι οι μέρες μας κινούνται γύρω από τα γεύματα και το φαγητό…
…στην συνέχεια ο χρόνος πραγματικά επιβράδυνε!
Και συνειδητοποίησα πως η αυτοπειθαρχία,
ο αυτοέλεγχος,
η συνέπεια και η υπευθυνότητα, δεν ξεκινά στο σπίτι,
στο σχολείο,
στο γραφείο ή στον τραπεζικό μας λογαριασμό.
Η ικανότητά μας να ελέγχουμε τις επιθυμίες η συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/otan-me-rotisan-kai-me-tin-peina-mas-ti-ginetai-ntina-afoygkrazomeni-prosopika-viomata-eipa/
botanologia
…στην συνέχεια ο χρόνος πραγματικά επιβράδυνε!
Και συνειδητοποίησα πως η αυτοπειθαρχία,
ο αυτοέλεγχος,
η συνέπεια και η υπευθυνότητα, δεν ξεκινά στο σπίτι,
στο σχολείο,
στο γραφείο ή στον τραπεζικό μας λογαριασμό.
Η ικανότητά μας να ελέγχουμε τις επιθυμίες η συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/otan-me-rotisan-kai-me-tin-peina-mas-ti-ginetai-ntina-afoygkrazomeni-prosopika-viomata-eipa/
botanologia
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΌταν η βιταμίνη γίνεται θεραπεία, αλλά δεν καλύπτεται
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ