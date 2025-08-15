2025-08-15 20:43:38
Φωτογραφία για όταν με ρώτησαν – και με την πείνα μας τι γίνεται ντίνα; αφουγκραζόμενη προσωπικά βιώματα είπα…
…την πρώτη μέρα ήταν μία περίεργη κατάσταση ….στις δύο επόμενες φορές, είδα, πολύ καθαρά, ότι οι μέρες μας κινούνται γύρω από τα γεύματα και το φαγητό…

…στην συνέχεια ο χρόνος πραγματικά επιβράδυνε!

Και συνειδητοποίησα πως η αυτοπειθαρχία,

ο αυτοέλεγχος,

η συνέπεια και η υπευθυνότητα, δεν ξεκινά στο σπίτι,

στο σχολείο,

στο γραφείο ή στον τραπεζικό μας λογαριασμό.

Η ικανότητά μας να ελέγχουμε τις επιθυμίες η συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/otan-me-rotisan-kai-me-tin-peina-mas-ti-ginetai-ntina-afoygkrazomeni-prosopika-viomata-eipa/
botanologia
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Όταν η βιταμίνη γίνεται θεραπεία, αλλά δεν καλύπτεται
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Όταν η βιταμίνη γίνεται θεραπεία, αλλά δεν καλύπτεται
ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΙ ΝΕΕΣ Nvidia RTX 5060 και RTX 5060 Ti ΜΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΙ ΝΕΕΣ Nvidia RTX 5060 και RTX 5060 Ti ΜΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Όταν η βιταμίνη γίνεται θεραπεία, αλλά δεν καλύπτεται
Όταν η βιταμίνη γίνεται θεραπεία, αλλά δεν καλύπτεται
όταν με ρώτησαν - και τι κάνουμε ντίνα όταν δεν αισθανόμαστε καλά;
όταν με ρώτησαν - και τι κάνουμε ντίνα όταν δεν αισθανόμαστε καλά;
Αλλαγές και προσθήκες στο «Καλύτερα δε γίνεται» για τη νέα σεζόν
Αλλαγές και προσθήκες στο «Καλύτερα δε γίνεται» για τη νέα σεζόν
Γιατί το σιδηροδρομικό όνειρο της Ευρώπης για την Πράσινη Συμφωνία δεν γίνεται πραγματικότητα
Γιατί το σιδηροδρομικό όνειρο της Ευρώπης για την Πράσινη Συμφωνία δεν γίνεται πραγματικότητα
Βουλγαρία: Το μάθημα των Θρησκευτικών γίνεται υποχρεωτικό μετά από 30 χρόνια συζητήσεων
Βουλγαρία: Το μάθημα των Θρησκευτικών γίνεται υποχρεωτικό μετά από 30 χρόνια συζητήσεων
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Γνωρίστε το τρένο του Πηλίου
Γνωρίστε το τρένο του Πηλίου
Ιταλία: Επιβάτες περιγράφουν την φρίκη και τον πανικό που έζησαν μετά από πυρκαγιά σε βαγόνι τρένου
Ιταλία: Επιβάτες περιγράφουν την φρίκη και τον πανικό που έζησαν μετά από πυρκαγιά σε βαγόνι τρένου
OI HACKERS ΕΧΟΥΝ ΤΡΟΠΟΥΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ SOFTWARE ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ
OI HACKERS ΕΧΟΥΝ ΤΡΟΠΟΥΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ SOFTWARE ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ
Co-author δεν σημαίνει “ήμουν εκεί”
Co-author δεν σημαίνει “ήμουν εκεί”
ESERA Statement on the humanitarian crisis in Gaza
ESERA Statement on the humanitarian crisis in Gaza