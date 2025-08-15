2025-08-15 20:43:38

…την πρώτη μέρα ήταν μία περίεργη κατάσταση ….στις δύο επόμενες φορές, είδα, πολύ καθαρά, ότι οι μέρες μας κινούνται γύρω από τα γεύματα και το φαγητό…



…στην συνέχεια ο χρόνος πραγματικά επιβράδυνε!



Και συνειδητοποίησα πως η αυτοπειθαρχία,



ο αυτοέλεγχος,



η συνέπεια και η υπευθυνότητα, δεν ξεκινά στο σπίτι,



στο σχολείο,



στο γραφείο ή στον τραπεζικό μας λογαριασμό.



Η ικανότητά μας να ελέγχουμε τις επιθυμίες η συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/otan-me-rotisan-kai-me-tin-peina-mas-ti-ginetai-ntina-afoygkrazomeni-prosopika-viomata-eipa/

