Θεραπευτικά συμπληρώματα: όχι επιλογή, αλλά αναγκαιότητα.



Σε πολλές Σπάνιες Παθήσεις, όπως η Γλουταρική Οξυουρία τύπου 1 ή το Σύνδρομο Kearns-Sayre, η χορήγηση συγκεκριμένων βιταμινών, ιχνοστοιχείων ή συμπληρωμάτων, δεν είναι υποστηρικτική: είναι θεραπευτική. Χωρίς αυτά, ο κίνδυνος για επιδείνωση, μη αναστρέψιμες βλάβες ή και απειλή για τη ζωή είναι υπαρκτός.



Παρόλα αυτά, ο ΕΚΠΥ εξακολουθεί να μεταχειρίζεται αυτά τα σκευάσματα ως γενικά συμπληρώματα, εξαιρώντας τα από την κανονική αποζημίωση, ακόμη και όταν υπάρχουν διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) που συστήνουν τη χρήση τους ως standard of care.







