2025-08-14 16:20:20
Φωτογραφία για Όταν η βιταμίνη γίνεται θεραπεία, αλλά δεν καλύπτεται
Θεραπευτικά συμπληρώματα: όχι επιλογή, αλλά αναγκαιότητα.

Σε πολλές Σπάνιες Παθήσεις, όπως η Γλουταρική Οξυουρία τύπου 1 ή το Σύνδρομο Kearns-Sayre, η χορήγηση συγκεκριμένων βιταμινών, ιχνοστοιχείων ή συμπληρωμάτων, δεν είναι υποστηρικτική: είναι θεραπευτική. Χωρίς αυτά, ο κίνδυνος για επιδείνωση, μη αναστρέψιμες βλάβες ή και απειλή για τη ζωή είναι υπαρκτός.

Παρόλα αυτά, ο ΕΚΠΥ εξακολουθεί να μεταχειρίζεται αυτά τα σκευάσματα ως γενικά συμπληρώματα, εξαιρώντας τα από την κανονική αποζημίωση, ακόμη και όταν υπάρχουν διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) που συστήνουν τη χρήση τους ως standard of care.

  

Διαβάστε περισσότερα pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ιταλία: Επιβάτες περιγράφουν την φρίκη και τον πανικό που έζησαν μετά από πυρκαγιά σε βαγόνι τρένου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ιταλία: Επιβάτες περιγράφουν την φρίκη και τον πανικό που έζησαν μετά από πυρκαγιά σε βαγόνι τρένου
Γνωρίστε το τρένο του Πηλίου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γνωρίστε το τρένο του Πηλίου
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νέα συνδυαστική θεραπεία για την αντιμετώπιση του καρκίνου της ουροδόχου κύστης
Νέα συνδυαστική θεραπεία για την αντιμετώπιση του καρκίνου της ουροδόχου κύστης
όταν με ρώτησαν - και τι κάνουμε ντίνα όταν δεν αισθανόμαστε καλά;
όταν με ρώτησαν - και τι κάνουμε ντίνα όταν δεν αισθανόμαστε καλά;
Αλλαγές και προσθήκες στο «Καλύτερα δε γίνεται» για τη νέα σεζόν
Αλλαγές και προσθήκες στο «Καλύτερα δε γίνεται» για τη νέα σεζόν
Γιατί το σιδηροδρομικό όνειρο της Ευρώπης για την Πράσινη Συμφωνία δεν γίνεται πραγματικότητα
Γιατί το σιδηροδρομικό όνειρο της Ευρώπης για την Πράσινη Συμφωνία δεν γίνεται πραγματικότητα
Βουλγαρία: Το μάθημα των Θρησκευτικών γίνεται υποχρεωτικό μετά από 30 χρόνια συζητήσεων
Βουλγαρία: Το μάθημα των Θρησκευτικών γίνεται υποχρεωτικό μετά από 30 χρόνια συζητήσεων
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
OI HACKERS ΕΧΟΥΝ ΤΡΟΠΟΥΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ SOFTWARE ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ
OI HACKERS ΕΧΟΥΝ ΤΡΟΠΟΥΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ SOFTWARE ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ
Co-author δεν σημαίνει “ήμουν εκεί”
Co-author δεν σημαίνει “ήμουν εκεί”
ESERA Statement on the humanitarian crisis in Gaza
ESERA Statement on the humanitarian crisis in Gaza
Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: «Έφυγε» πρόωρα από τη ζωή η Πόπη Χριστοδούλου
Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: «Έφυγε» πρόωρα από τη ζωή η Πόπη Χριστοδούλου
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/8/2025)