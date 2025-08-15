Η Παναγία η Προυσιώτισσα: Ο ναός που είναι σκαμμένος μέσα στον βράχο και το θαύμα της Παναγίας που έσωσε τρένο από εκτροχιασμό.
2025-08-15 22:04:45
Ο ναός της Παναγίας Προυσιώτισσας στη Λαμία, κρυμμένος στον βράχο, είναι γνωστός για το θαύμα που προσέφερε προστασία στους σιδηροδρομικούς υπαλλήλους. Η Παναγία η Προυσιώτισσα: Στη Λαμία, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν έναν εντυπωσιακό σπηλαιώδη ναό, αφιερωμένο στην Παναγία την Προυσιώτισσα, που βρίσκεται κρυμμένος μέσα σε βράχο στους πρόποδες της Οίτης, όχι μακριά από την sidirodromikanea
