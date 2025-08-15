2025-08-15 22:04:45
Φωτογραφία για Η Παναγία η Προυσιώτισσα: Ο ναός που είναι σκαμμένος μέσα στον βράχο και το θαύμα της Παναγίας που έσωσε τρένο από εκτροχιασμό.
Ο ναός της Παναγίας Προυσιώτισσας στη Λαμία, κρυμμένος στον βράχο, είναι γνωστός για το θαύμα που προσέφερε προστασία στους σιδηροδρομικούς υπαλλήλους. Η Παναγία η Προυσιώτισσα: Στη Λαμία, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν έναν εντυπωσιακό σπηλαιώδη ναό, αφιερωμένο στην Παναγία την Προυσιώτισσα, που βρίσκεται κρυμμένος μέσα σε βράχο στους πρόποδες της Οίτης, όχι μακριά από την sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
όταν με ρώτησαν – και με την πείνα μας τι γίνεται ντίνα; αφουγκραζόμενη προσωπικά βιώματα είπα…
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
όταν με ρώτησαν – και με την πείνα μας τι γίνεται ντίνα; αφουγκραζόμενη προσωπικά βιώματα είπα…
Το ταχύτερο τρένο στις ΗΠΑ εγκαινιάζεται στις 28 Αυγούστου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το ταχύτερο τρένο στις ΗΠΑ εγκαινιάζεται στις 28 Αυγούστου
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το ταχύτερο τρένο στις ΗΠΑ εγκαινιάζεται στις 28 Αυγούστου
Το ταχύτερο τρένο στις ΗΠΑ εγκαινιάζεται στις 28 Αυγούστου
Γνωρίστε το τρένο του Πηλίου
Γνωρίστε το τρένο του Πηλίου
Η Ουαλία κυριαρχεί στη λίστα με τα πιο όμορφα ταξίδια με τρένο στην Ευρώπη
Η Ουαλία κυριαρχεί στη λίστα με τα πιο όμορφα ταξίδια με τρένο στην Ευρώπη
Γιωργος Μπαρμπαρουσης : γιορτάζει το εκκλησάκι της Παναγίας (Παναγούλα),στον Μαχαιρα
Γιωργος Μπαρμπαρουσης : γιορτάζει το εκκλησάκι της Παναγίας (Παναγούλα),στον Μαχαιρα
Τρένο που μετέφερε πιθανώς επικίνδυνα υλικά εκτροχιάστηκε στο Πάλο Πίντο του Τέξας, σύμφωνα με αξιωματούχους.
Τρένο που μετέφερε πιθανώς επικίνδυνα υλικά εκτροχιάστηκε στο Πάλο Πίντο του Τέξας, σύμφωνα με αξιωματούχους.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΙ ΝΕΕΣ Nvidia RTX 5060 και RTX 5060 Ti ΜΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΙ ΝΕΕΣ Nvidia RTX 5060 και RTX 5060 Ti ΜΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Όταν η βιταμίνη γίνεται θεραπεία, αλλά δεν καλύπτεται
Όταν η βιταμίνη γίνεται θεραπεία, αλλά δεν καλύπτεται
Γνωρίστε το τρένο του Πηλίου
Γνωρίστε το τρένο του Πηλίου
Ιταλία: Επιβάτες περιγράφουν την φρίκη και τον πανικό που έζησαν μετά από πυρκαγιά σε βαγόνι τρένου
Ιταλία: Επιβάτες περιγράφουν την φρίκη και τον πανικό που έζησαν μετά από πυρκαγιά σε βαγόνι τρένου
OI HACKERS ΕΧΟΥΝ ΤΡΟΠΟΥΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ SOFTWARE ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ
OI HACKERS ΕΧΟΥΝ ΤΡΟΠΟΥΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ SOFTWARE ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ