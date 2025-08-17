2025-08-17 11:25:25

«Εμπιστευτείτε το γιατρό σας, όχι ένα chatbot». Αυτό είναι το ανησυχητικό συμπέρασμα μιας νέας μελέτης η οποία αποκαλύπτει πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) είναι ευάλωτη στη διάδοση επικίνδυνης παραπληροφόρησης σχετικά με την υγεία.



Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας, το Πανεπιστήμιο Flinders, την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, το University College London και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας θέλησαν να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας σε εξελιγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για την προστασία από κακόβουλες πληροφορίες που θα μπορούσαν να τα μετατρέψουν σε εργαλεία για τη διάδοση παραπληροφόρησης ή για τη διάδοση ψευδών πληροφοριών με πρόθεση βλάβης.



