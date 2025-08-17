2025-08-17 15:22:32
Φωτογραφία για Η RENFE ανακοινώνει σχέδια για τη σύνδεση της Ισπανίας με το Παρίσι, το Μιλάνο, το Βερολίνο και τη Λισαβόνα
Σε μια σημαντική ανακοίνωση που έγινε πριν από λίγες ημέρες, ο εθνικός αερομεταφορέας της Ισπανίας, RENFE, αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να συνδέσει μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις με ένα δίκτυο νυχτερινών τρένων.Η RENFE είναι σαφώς ο μεγαλύτερος σιδηροδρομικός φορέας στην Ευρώπη και έχει αναπτύξει κορυφαία τρένα ικανά να αναπτύξουν ταχύτητα έως και 330 χλμ./ώρα. theportugalnews.comΟ σύγχρονος στόλος
Καλοκαιρινό πείραμα. Ο ψευκαστήρας
Καλοκαιρινό πείραμα. Ο ψευκαστήρας
Μελέτη προειδοποιεί: Εμπιστευτείτε το γιατρό σας, όχι ένα chatbot!
Μελέτη προειδοποιεί: Εμπιστευτείτε το γιατρό σας, όχι ένα chatbot!
