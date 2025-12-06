Εκτεταμένες Ζημιές στο Κέλυφος του Τσερνόμπιλ Μετά από Πλήγμα Drone, Προειδοποιεί η ΔΟΑΕ

Εκτεταμένες Ζημιές στο Κέλυφος του Τσερνόμπιλ Μετά από Πλήγμα Drone, Προειδοποιεί η ΔΟΑΕΗ Διεθνής Οργάνωση Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε ότι το προστατευτικό περίβλημα που καλύπτει τον κατεστραμμένο αντιδραστήρα-4 του Τσερνόμπιλ έχει υποστεί «σημαντική υποβάθμιση» ύστερα από επίθεση με drone τον Φεβρουάριο, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα της βασικής αντιρρυπαντικής του λειτουργίας.Σύμφωνα με την Ουκρανία, το πλήγμα προκλήθηκε από ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος με εκρηκτική κεφαλή, το οποίο έπληξε το New Safe Confinement (NSC) — τη χαλύβδινη κατασκευή που τοποθετήθηκε πριν από σχεδόν μια δεκαετία για να περιορίσει τα ραδιενεργά υλικά του ιστορικού πυρηνικού δυστυχήματος του 1986.Εξασθενημένη προστασίαΗ ΔΟΑΕ, ύστερα από επιθεώρηση στο σημείο, ανέφερε ότι μέρος της μεταλλικής επένδυσης της θόλου έχει ανοίξει, με τη ζημιά να καλύπτει περίπου 200 τετραγωνικά μέτρα. Το αρχικό πλήγμα δημιούργησε άνοιγμα περίπου 15 τ.μ., ενώ εκατοντάδες μικρότερες οπές καταγράφηκαν κατά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.Παρότι οι ειδικοί δεν εντόπισαν αύξηση ραδιενέργειας στην περιοχή, προειδοποιούν ότι η ανθεκτικότητα της κατασκευής έχει αποδυναμωθεί, επηρεάζοντας συστήματα μόνωσης, προστασίας από υγρασία και μηχανήματα συντήρησης, όπως ο γερανός του NSC.Άμεσες παρεμβάσεις – μακροπρόθεσμες προκλήσειςΠυροσβεστικές ομάδες αντιμετώπισαν τις εστίες φωτιάς τις ώρες μετά το πλήγμα, ενώ πραγματοποιήθηκαν προσωρινές εργασίες σταθεροποίησης. Η ΔΟΑΕ ωστόσο επισημαίνει ότι για την πλήρη αποκατάσταση απαιτούνται εκτεταμένες δομικές παρεμβάσεις και αναβάθμιση των συστημάτων παρακολούθησης, με πιθανό κόστος που μπορεί να φτάσει από δεκάδες έως εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.Ανησυχία για την πυρηνική ασφάλεια σε εμπόλεμη ζώνηΟ γενικός διευθυντής της ΔΟΑΕ, Rafael Mariano Grossi, δήλωσε ότι το περιστατικό υπογραμμίζει «την επιμονή των κινδύνων που σχετίζονται με τη σύγκρουση» και τόνισε την ανάγκη για διεθνή στήριξη ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα της εγκατάστασης.Το Τσερνόμπιλ παραμένει σημείο έντονου συμβολισμού και ευαισθησίας, και οι ζημιές στο NSC έχουν εντείνει τις ανησυχίες για πιθανές συνέπειες σε περίπτωση περαιτέρω αποσταθεροποίησης. Η ΔΟΑΕ αναμένεται να συνεχίσει την παρακολούθηση της κατάστασης, ενώ εξετάζονται ευρύτερες πρωτοβουλίες χρηματοδότησης για την ασφαλή αποκατάσταση της δομής.Πηγή:https://www.reuters.com/world/un-agency-says-chornobyl-nuclear-plants-protective-shield-damaged-2025-12-06/?utm_source=chatgpt.com