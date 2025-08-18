Ο κόσμος οδεύει προς μια αναπόφευκτη δυστοπία της Τεχνητής Νοημοσύνης στο εγγύς μέλλον, σύμφωνα με τον Mo Gawdat, πρώην διευθύνοντα σύμβουλο του Moonshot Factory της Alphabet, παλαιότερα γνωστού ως Google X. Πρόκειται για το τμήμα της Google που παράγει την τεχνολογία του αύριο.

«Θα πρέπει να προετοιμαστούμε για έναν κόσμο που είναι πολύ άγνωστος», δήλωσε ο Gawdat σε συνέντευξή του στο podcast «Ημερολόγιο ενός Διευθύνοντος Συμβούλου», προσθέτοντας ότι οι βασικές αξίες της ανθρωπότητας, όπως η ελευθερία, η ανθρώπινη σύνδεση, η λογοδοσία, η πραγματικότητα και η δύναμη, αντιμετωπίζουν όλες μια σημαντική αναστάτωση από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μάλιστα, αυτή η δυστοπία αναφέρει πως δεν είναι μακριά και έχουμε ήδη αρχίσει να βλέπουμε τα σημάδια της από πέρσι, όταν ξεκίνησαν οι μαζικές απολύσεις στον τεχνολογικό κλάδο

. Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε την κλιμάκωση αυτών των σημαδιών και το 2026, σύμφωνα με τον Gawdat. Η αρχή της καθόδου στη δυστοπία του Gawdat, προβλέπει, θα ξεκινήσει το 2027 και θα διαρκέσει για τα επόμενα 12 έως 15 χρόνια.

Ο ίδιος δεν πίστευες πως θα έρθουμε αντιμέτωποι με αυτή την κατάσταση. Όμως, βλέποντας εκ των έσω την ταχύτητα με την οποία αναπτύσσονται οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, τον έκανε να αλλάξει γνώμη και του έδειξε ξεκάθαρα πως η βραχυπρόθεσμη δυστοπία είναι αναπόφευκτη.

«Είναι απολύτως στο χέρι μας να το αλλάξουμε αυτό, αλλά πρέπει να πω ότι δεν νομίζω ότι η ανθρωπότητα έχει την επίγνωση αυτή τη στιγμή για να επικεντρωθεί σε αυτό», είπε ο Gawdat.

Αλλά ο Gawdat λέει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι απαραίτητα η κύρια κινητήρια δύναμη αυτής της δυστοπίας, και ειδικά όχι με τον τρόπο που φαντάζονται οι περισσότεροι άνθρωποι (δηλαδή, υπαρξιακούς κινδύνους από σενάρια που έχουν την Τεχνητή Νοημοσύνη να αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο). Αντίθετα, ο Gawdat λέει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη λειτουργεί ως μεγεθυντής των υπαρχόντων κοινωνικών ζητημάτων και «της ηλιθιότητάς μας ως άνθρωποι».

«Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα κακό με την Τεχνητή Νοημοσύνη», είπε ο Gawdat «Υπάρχουν πολλά λάθη με το σύνολο αξιών της ανθρωπότητας στην εποχή της ανόδου των μηχανών».

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αναπτύχθηκε για να φέρει την δυστοπία, όμως είχε μια μάλλον ουτοπική αποστολή. Αυτοματοποιώντας τις καθημερινές εργασίες, η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει την δυνατότητα να μειώσει το φόρτο εργασίας εκατομμυρίων εργαζομένων παγκοσμίως, επιτρέποντάς τους να έχουν πολύ περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Όμως, όπως έχουμε ήδη δει, όταν η τεχνητή νοημοσύνη κατάφερε να αναλάβει τη δουλειά ανθρώπων, ξεκίνησαν οι απολύσεις κατά χιλιάδες.

Σύμφωνα με τον Gawdat, τα πράγματα δεν είναι έτσι για τους εργαζομένους, όπως φανταζόντουσαν πως θα είναι με την τεχνητή νοημοσύνη. Σε έναν κόσμο που διέπεται από μια αξία πάνω από όλες τις άλλες – τον καπιταλισμό – αυτό το ουτοπικό όνειρο διαστρεβλώνεται από την αδιάκοπη επιδίωξη του κέρδους. Η αναστάτωση της αγοράς εργασίας από την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ήδη ξεκινήσει, σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς, καθώς η τεχνολογία αρχίζει να αναδιαμορφώνει πλήρως τον τρόπο που βλέπουμε την εργασία. Αντί να βοηθούν το φόρτο εργασίας των ανθρώπων, οι εταιρείες που μεγιστοποιούν την παραγωγικότητα με τεχνητή νοημοσύνη απολύουν ανθρώπους ή επιβραδύνουν τις προσλήψεις για να μεγιστοποιήσουν περαιτέρω το κέρδος ή ζητούν ακόμη περισσότερα από τους υπάρχοντες εργαζόμενους.

Αυτό δεν είναι τυχαίο, σύμφωνα με τον Gawdat, ο οποίος πιστεύει ότι όλη η τεχνολογία που δημιουργήθηκε ποτέ μεγεθύνει τις υπάρχουσες ανθρώπινες ικανότητες και αξίες, και το μεγαλύτερο σύνολο αξιών της ανθρωπότητας αυτή τη στιγμή είναι ο καπιταλισμός.

Αυτή η αποσύνδεση μεταξύ των επιδιωκόμενων συνεπειών και της πραγματικότητας των μειονεκτημάτων, έχει εμφανιστεί ξανά σε ένα σωρό άλλες τεχνολογικές εξελίξεις.

«Πόσο συχνά μας συνέδεαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πόσο συχνά μας έκαναν πιο μοναχικούς; Πόσο συχνά τα κινητά τηλέφωνα μας έκαναν να δουλεύουμε λιγότερο; Αυτή ήταν η υπόσχεση, οι πρώτες διαφημίσεις της Nokia, όπου οι άνθρωποι έκαναν πάρτι, αυτή είναι η εμπειρία σας με τα κινητά τηλέφωνα;» είπε ο Gawdat.

Δεν είναι μόνο τα εργασιακά που κινδυνεύουν

Κάτι άλλο που θα κλιμακωθεί με την τεχνητή νοημοσύνη σύμφωνα με τον Gawdat, είναι «το κακό που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος».

Έχουμε δει ξανά στο παρελθόν ειδήσεις με διάφορές επιπτώσεις που έχει η τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά μας. Από deepfake ειδήσεις που ελέγχουν την κοινή γνώμη, με γεγονότα που δεν έγιναν ποτέ, μέχρι τον πόλεμο και την μεγιστοποίηση της θνησιμότητας, από αυτόνομα όπλα και την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στα πάντα. Αυτό σημαίνει πως η τεχνητή νοημοσύνη ετοιμάζεται να συνδεθεί με την χειρότερη πλευρά της ανθρωπότητας.

Αυτό φάνηκε πλήρως αυτή την εβδομάδα, όταν το chatbot του Elon Musk, Grok, αποκάλυψε μια νέα λειτουργία δημιουργίας εικόνων και βίντεο, η κύρια χρήση της οποίας μέχρι στιγμής ήταν η δημιουργία γυναικών σε έντονα σεξουαλικές ανδρικές φαντασιώσεις.

Ταυτόχρονα, έχουμε δει και τεράστια αύξηση απατών με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Οι ειδικοί ασφαλείας προειδοποιούν πως το τρομερά αληθοφανές phishing, έχει γίνει μάστιγα. Τι γίνεται όμως όταν η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στα πυρηνικά όπλα;

Μαζί με όλα αυτά έχουμε και βελτιωμένες μεθόδους δημόσιας επιτήρησης, σε μεγάλη κλίμακα. Σε ένα κόσμο που ήδη έχουμε τεράστια συγκέντρωση εξουσίας, τόσο σε κυβερνήσεις όσο και σε εταιρείες, σύμφωνα με τον Gawdat, αυτό αποτελεί μείζονα ανησυχία.

Συστήματα δημόσιας επιτήρησης που υποστηρίζονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη λειτουργούν ενεργά σε πολλές χώρες αυτή τη στιγμή, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την υποδομή μαζικής επιτήρησης στην Κίνα. Δεν πρόκειται όμως μόνο για μια ξένη ανησυχία, καθώς η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών χρησιμοποιεί πλέον την Τεχνητή Νοημοσύνη για την παρακολούθηση των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης μεταναστών και ταξιδιωτών που επιθυμούν να εισέλθουν στη χώρα.

Ταυτόχρονα, με την διάλυση του Τύπου, με την τεχνητή νοημοσύνη να έχει προκαλέσει πάνω από 60% μείωση στην επισκεψιμότητά των περισσοτέρων σελίδων σε όλο τον κόσμο, μιλάμε για τον απόλυτο έλεγχο της πληροφορίας. Αν λίγα μέσα που θα μείνουν, δεν αναφέρουν ένα περιστατικό, τότε αυτό το περιστατικό δεν έχει συμβεί, γιατί κανείς δε γνωρίζει πως έγινε στη πραγματικότητα. Δεν θα υπάρχει η πολυφωνία και η κριτική στις πολιτικές καμίας εταιρείας ή κυβέρνησης. Η φίμωση της άποψης και του Τύπου είναι τεράστιο πλήγμα μέσα στη δυστοπία της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Φυσικά, η τεχνητή νοημοσύνη έχει και τα θετικά της

Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη έχει και τα θετικά της. Μελλοντικά μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στην επιστημονική ανακάλυψη και την πρόοδο, ιδιαίτερα στη ιατρική και τη φαρμακευτική έρευνα.

Ο Gawdat πιστεύει ότι μια ουτοπική χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι εφικτή στο μέλλον χάρη σε τέτοιες εξελίξεις. Αλλά πρώτα, η ανθρωπότητα πρέπει να αντιμετωπίσει τις παγίδες της.

«Η ευρύτερη εικόνα είναι να ασκηθεί πίεση στις κυβερνήσεις ώστε να κατανοήσουν ότι υπάρχει ένα όριο μέχρι το οποίο οι άνθρωποι θα σιωπούν», δήλωσε ο Gawdat, προσθέτοντας ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ρυθμίζουν τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και όχι την ίδια την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Δεν μπορείς να ρυθμίσεις τον σχεδιασμό ενός σφυριού έτσι ώστε να μπορεί να καρφώνει καρφιά αλλά να μην σκοτώνει κανέναν, αλλά μπορείς να ποινικοποιήσεις τη δολοφονία ενός ανθρώπου με σφυρί», είπε ο Gawdat.

Το έχουμε ξαναγράψει σε άρθρο μας, ο άνθρωπος έχει την τάση να χρησιμοποιεί τις νέες ανακαλύψεις για κακό. Ανακαλύψαμε την πυρηνική ενέργεια, που θα μας παρείχε απεριόριστη και καθαρή ενέργεια για πάντα, όμως αντί να φτιάξουμε πυρηνικά εργοστάσια σε όλο τον κόσμο, εμείς φτιάξαμε πυρηνικές βόμβες.

Η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε για να μείνει. Το μόνο ερώτημα είναι το αν θα φτιάξουμε τους νόμους κατά της κακής χρήσης της, ώστε να επιβιώσουμε σαν είδος. Το αν θα μάθουμε από την δυστοπία Τεχνητής Νοημοσύνης που έρχεται και το αν θα επιβιώσουμε από αυτη, είναι καθαρά στο χέρι μας.

