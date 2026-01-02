H εορταστική περίοδος, που παραδοσιακά συνδέεται με δώρα και αυξημένη ψηφιακή δραστηριότητα, μετατρέπεται κάθε χρόνο σε «χρυσή ευκαιρία» για τους χάκερς του διαδικτύου. Καθώς οι καταναλωτές σπεύδουν να ολοκληρώσουν online αγορές, το πεδίο δράσης των κυβερνοεγκληματιών διευρύνεται επικίνδυνα. Φέτος, όμως, η απειλή κλιμακώνεται: οι απάτες που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να καταγράψουν πρωτοφανή αύξηση, καθιστώντας τις επιθέσεις πιο εύκολες στη δημιουργία και πολύ δυσκολότερες στον εντοπισμό, προειδοποιεί η διεθνής εταιρεία κυβερνοασφάλειας ESET.

Οι χρήστες Android και όχι μόνο, καλούνται να βρίσκονται σε αυξημένη εγρήγορση ώστε να προστατεύσουν δεδομένα και συναλλαγές κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Η έκταση του φαινομένου είναι πλέον παγκόσμια. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 57% των ενηλίκων πέφτει θύμα τουλάχιστον μίας απάτης κάθε χρόνο, ενώ σχεδόν ένας στους τέσσερις (23%) υφίσταται και οικονομική απώλεια. Οι απάτες που σχετίζονται με online αγορές αγγίζουν το 54% των χρηστών, ενώ τα λεγόμενα «απρόσμενα κέρδη», ανύπαρκτες κληρονομιές ή πλασματικά λαχεία– επηρεάζουν το 48%. Παράλληλα, το 42% των θυμάτων έρχεται αντιμέτωπο με περιστατικά κλοπής ταυτότητας, όπως καταγράφεται στην έκθεση Global State of Scams 2025.

