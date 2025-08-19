2025-08-19 08:11:36
 Μπορεί οι στενοί δεσμοί που έχουμε με τους ανθρώπους γύρω μας να μην φαίνονται αλλά ο εγκέφαλός μας τους καταγράφει με τρόπους που η επιστήμη αρχίζει τώρα να αποκαλύπτει. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι, όταν δύο άνθρωποι έχουν δυνατή και σταθερή συναισθηματική σχέση, οι εγκέφαλοί τους μπορούν να συγχρονιστούν κατά τη διάρκεια μιας τυχαίας αλληλεπίδρασης. Αυτός ο νευρικός συγχρονισμός δεν είναι μεταφορικός αλλά μπορεί να μετρηθεί με ειδικά εργαλεία, όπως το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα και αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την αντίληψη, τη μνήμη και την προσοχή.

Σε ζευγάρια, στενούς φίλους και συγγενείς, το φαινόμενο γίνεται ιδιαίτερα έντονο και ενισχύεται από το βλέμμα και τη σωματική επαφή.



Μελέτες που κατέγραψαν τη δραστηριότητα δύο εγκεφάλων ταυτόχρονα έδειξαν ότι ο συγχρονισμός αυτός δεν είναι τυχαίος. Εμφανίζεται σε άτομα που μοιράζονται κοινές εμπειρίες και ιστορία, με τον εγκέφαλό τους να λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο όταν επεξεργάζεται εικόνες, ήχους και συναισθήματα. Αντίθετα, σε ανθρώπους που δεν γνωρίζονται καλά, απαιτείται περισσότερη αλληλεπίδραση ή πιο έντονα ερεθίσματα για να παρουσιαστεί αντίστοιχος συγχρονισμός.


Είναι αλήθεια βέβαια ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο έχει τεκμηριωθεί από πειραματικές μελέτες. Ενδεικτικά, μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Scientific Reports κατέγραψε τη δραστηριότητα συντρόφων κατά τη διάρκεια φυσικών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και διαπίστωσε ότι ο συγχρονισμός ήταν εμφανής και ενισχυόταν όπως αναφέραμε πιο πάνω από το βλέμμα αλλά και τη σωματική επαφή.

Μπορείς να δεις τις λεπτομέρειες της μελέτης εδώ: Brain-to-Brain Synchrony during Naturalistic Social Interactions.



