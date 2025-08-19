2025-08-19 09:53:03

Μεγάλη θλίψη σκόρπισε στην Πάτρα η ξαφνική απώλεια του αγαπητού συνταξιούχου μηχανοδηγούΈφυγε ξαφνικά από τη ζωή, στα 64 του χρόνια, ο Χρήστος Σαβιολίδης, ένας από τους πιο αγαπητούς Πατρινούς, άνθρωπος ευθύς, καλοσυνάτος και βαθιά αγαπητός σε όσους τον γνώρισαν. Συνταξιούχος μηχανοδηγός του ΟΣΕ, με μακρά και έντιμη πορεία στις ράγες του ελληνικού σιδηροδρόμου, ο Χρήστος άφησε το αποτύπωμά του sidirodromikanea

