2025-08-19 09:53:03
Φωτογραφία για Πάτρα: Το δρομολόγιο χωρίς επιστροφή του Χρήστου Σαβιολίδη, του αγαπημένου μηχανοδηγού του ΟΣΕ
Μεγάλη θλίψη σκόρπισε στην Πάτρα η ξαφνική απώλεια του αγαπητού συνταξιούχου μηχανοδηγούΈφυγε ξαφνικά από τη ζωή, στα 64 του χρόνια, ο Χρήστος Σαβιολίδης, ένας από τους πιο αγαπητούς Πατρινούς, άνθρωπος ευθύς, καλοσυνάτος και βαθιά αγαπητός σε όσους τον γνώρισαν. Συνταξιούχος μηχανοδηγός του ΟΣΕ, με μακρά και έντιμη πορεία στις ράγες του ελληνικού σιδηροδρόμου, ο Χρήστος άφησε το αποτύπωμά του sidirodromikanea
Ανακαλούνται λουκάνικα που περιέχουν παθογόνα βακτήρια
Στον ΣΚΑΪ ο Δημήτρης Πανόπουλος – Το καλωσόρισμα από τη Μαρία Αναστασοπούλου
Συντάξεις: Ο ΕΦΚΑ επανυπολογίζει 45.000 περιπτώσεις – Μέση επιστροφή €8.500
ΣΚΑΪ: Η μεγάλη επιστροφή της ψυχαγωγίας...
Επιστολή Κυρανάκη σε Hellenic Train: Ζητά εξηγήσεις για δρομολόγιο Intercity χωρίς κλιματισμό
Το δρομολόγιο των 10:33 από την Πάτρα προς τα Καμίνια του νότιου κλάδου του Προαστιακού καταργείται.
Κατερίνα Καραβάτου για τηλεοπτική επιστροφή και ανταγωνισμό: «Είμαστε επαγγελματίες και θα κάνουμε το καλύτερο»
H ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑ, Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΣ
Εργα 5,5 δισ. ευρώ για τις επεκτάσεις του μετρό
Συντάξεις: Ποιοι βγαίνουν φέτος (από 59,7 ετών) και πόσα θα πάρουν [πίνακες]
«Οι ράγες παράγουν πλέον ηλεκτρική ενέργεια»: Η Sun-Ways με στόχο την παραγωγή 1 δισ KWh ετησίως
Ασπροβάλτα: Εξαφάνιση 43χρονης
