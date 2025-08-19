2025-08-19 12:01:13
Φωτογραφία για «GRAND HOTEL» - Το who is who του Άρη Δανέζη
Ο δεύτερος κύκλος της σειράς "Grand Hotel" έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο πρόγραμμα του ANT1 με νέα πρόσωπα. Ένα απο αυτά είναι και ο  Άρης Δανέζης.

Ο Άρης Δανέζης (Δημήτρης Κίτσος) κάνει check in στον 2ο Κύκλο του «GRAND HOTEL» και παραδίδει την ταυτότητά του στη ρεσεψιόν του πολυτελούς ξενοδοχείου. 

 

ΤΟ WHO IS WHO ΤΟΥ ΑΡΗ ΔΑΝΕΖΗ

ΟΝΟΜΑ: Άρης

ΕΠΩΝΥΜΟ: Δανέζης

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  Σμύρνη

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Δημοσιογράφος

ΠΑΡΕΛΘΟΝ: Λόγω μιας οικογενειακής τραγωδίας, κατατάχθηκε κρυφά στο Μακεδονικό Μέτωπο και όλοι τον έχουν για νεκρό.

ΠΑΡΟΝ: Έρχεται ως επενδυτής και σωτήρας του Grand Hotel

ΚΡΥΦΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Δικαιοσύνη με κάθε κόστος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ: Δυναμικός, γοητευτικός, μυστηριώδης, θαρραλέος

ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΜΠΗΣ: Ερωτεύεται την Αλίκη

Πηγή: tvnea.com
Ο οδοντωτός, ένα σπάνιο τρένο
Ο οδοντωτός, ένα σπάνιο τρένο
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (18/8/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (18/8/2025)
