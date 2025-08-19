2025-08-19 10:47:29

Δύο εργάτες επιβεβαιώθηκαν νεκροί και πέντε άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένα τρένο χτύπησε μια ομάδα προσωπικού συντήρησης που διενεργούσε επιθεωρήσεις ασφαλείας μετά την πλημμύρα κατά μήκος της γραμμής Gyeongbu στο Cheongdo, στην επαρχία North Gyeongsang, το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με τις αρχές..koreaherald.comΤο περιστατικό συνέβη γύρω στις 10:50 π.μ. κοντά σε ένα στάδιο ταυρομαχιών στο sidirodromikanea

