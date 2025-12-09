Το ANT1+ και το Chivas Regal μετέφεραν την αδρεναλίνη της Formula 1 στη μεγάλη οθόνη με ένα μοναδικό Screening Event στα Village Cinemas @ The Mall Athens.Μια μέρα γεμάτη ταχύτητα, ένταση και γιορτινή διάθεση, ήταν η Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, καθώς το ΑΝΤ1+ και το Chivas Regal υποδέχτηκαν τους φίλους της Formula 1, σε ένα μοναδικό Screening Event για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, απευθείας από το Άμπου Ντάμπι.Το φουαγιέ των Village Cinemas @ The Mall Athens γέμισε ασφυκτικά με ενθουσιώδες κοινό, που φωτογραφήθηκε με το κύπελλο του πρωταθλητή, και αντάλλαξε προβλέψεις για το ποιος θα στεφθεί νέος πρωταθλητής, δημιουργώντας μια ζωντανή και εκρηκτική ατμόσφαιρα. Παράλληλα, οι καλεσμένοι κατευθύνθηκαν στο εντυπωσιακά διαμορφωμένο bar του Chivas Regal, ένα premium σημείο συνάντησης ειδικά σχεδιασμένο για το screening event. Εκεί, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν εκλεπτυσμένα signature cocktails, γεμάτα αρώματα, ένταση και ξεχωριστό χαρακτήρα. Το bar μετατράπηκε σε hot spot του event, όπου το στιλ, η γεύση και η ενέργεια του κοινού ενώθηκαν, ολοκληρώνοντας την εμπειρία με τον πιο απολαυστικό τρόπο.Η εκδήλωση ξεχώρισε και για την παρουσία του γυναικείου κοινού, που πλέον ακολουθεί με ενθουσιασμό τις εξελίξεις της Formula 1, συμβάλλοντας σε μια γιορτινή, συμμετοχική διάθεση. Μεταξύ των καλεσμένων ξεχώρισαν προσωπικότητες από τον καλλιτεχνικό χώρο και τη showbiz, που φωτογραφήθηκαν με τους συμμετέχοντες, έδωσαν δυναμικό παρόν και συνέβαλαν στην ιδιαίτερη λάμψη της βραδιάς.Η εμπειρία της μεγάλης οθόνης συνδυάστηκε με κορυφαία ποιότητα ήχου, κινηματογραφική εικόνα και θεματικό χώρο που μετέτρεψε το Screening Event σε ολοκληρωμένη γιορτή για κάθε λάτρη του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο Λάντο Νόρις έγραψε ιστορία, κατακτώντας τον τίτλο και μπαίνοντας στο exclusive elite club των πρωταθλητών της Formula 1 ως το 35ο μέλος του.Το ΑΝΤ1+ και το Chivas Regal απέδειξαν ότι η Formula 1 δεν είναι απλώς αγώνας — είναι εμπειρία, αδρεναλίνη και κοινωνικό γεγονός, που αφήνει ανεξίτηλες στιγμές σε όλους όσοι βρέθηκαν εκεί.Πηγή: tvnea.com