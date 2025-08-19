2025-08-19 10:46:05
Φωτογραφία για Πότε κάνει πρεμιέρα το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο;
Η επιτυχία του «Live News» δεν ήταν ποτέ δεδομένη. Κατακτήθηκε με συνέπεια, αξιοπιστία και διαρκή επαγρύπνηση. Ο Νίκος Ευαγγελάτος κατέστησε την ενημέρωση καθημερινή συνήθεια για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και η διαχρονική εμπιστοσύνη του κοινού έγινε δύναμη που του εξασφάλισε την απόλυτη κυριαρχία στην τηλεθέαση, με ρεκόρ επιδόσεων.

Το «Live News», πάντα ισχυρό και ανανεωμένο, επιστρέφει από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου -και καθημερινά- στις 15:40, στο MEGA. Ο Νίκος Ευαγγελάτος ανοίγει ξανά παράθυρο στον κόσμο, φιλτράροντας τις εξελίξεις με τη ματιά της εμπειρίας και της ευθύνης.

Διατηρώντας τη γνώριμη πλέον ταυτότητά του και παραμένοντας συντονισμένο με τις απαιτήσεις της εποχής, το «Live News» συνεχίζει να καινοτομεί. Με τα πρωτοποριακά AR γραφικά -σήμα κατατεθέν της- η εκπομπή ενισχύει την παρουσίαση της είδησης, καθιστώντας την πιο κατανοητή, άμεση και οπτικά καθηλωτική για τον τηλεθεατή.

Το «Live News» δεν ακολουθεί την επικαιρότητα, δίνει τον ρυθμό στις εξελίξεις.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η Eurovision αλλάζει εμφάνιση - Το νέο λογότυπο για την επέτειο των 70 χρόνων - Δείτε φωτογραφίες
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Eurovision αλλάζει εμφάνιση - Το νέο λογότυπο για την επέτειο των 70 χρόνων - Δείτε φωτογραφίες
Νότια Κορέα: 2 νεκροί και 5 τραυματίες όταν τρένο χτύπησε σιδηροδρομικούς εργάτες στο Τσεόνγκντο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νότια Κορέα: 2 νεκροί και 5 τραυματίες όταν τρένο χτύπησε σιδηροδρομικούς εργάτες στο Τσεόνγκντο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Prime time 2025: Στις 22 Σεπτεμβρίου η μεγάλη πρεμιέρα – Η άτυπη συμφωνία και η στρατηγική των καναλιών
Prime time 2025: Στις 22 Σεπτεμβρίου η μεγάλη πρεμιέρα – Η άτυπη συμφωνία και η στρατηγική των καναλιών
Πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 με την σειρά «Στα 4»
Πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 με την σειρά «Στα 4»
«Στα 4»: Eρχεται στον ΑΝΤ1σε πρώτη τηλεοπτική προβολή - Πότε κάνει πρεμιέρα;
«Στα 4»: Eρχεται στον ΑΝΤ1σε πρώτη τηλεοπτική προβολή - Πότε κάνει πρεμιέρα;
«ΕΙΜΑΙ Η ΤΖΟ»: Κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1
«ΕΙΜΑΙ Η ΤΖΟ»: Κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1
Το ΕΚΠΑ κορυφαίο Πανεπιστήμιο σε Ελλάδα και Κύπρο – Ανακοινώθηκαν οι διεθνείς κατατάξεις Times Higher Education Impact Rankings 2025 και US News Global University Ranking 2025-2026
Το ΕΚΠΑ κορυφαίο Πανεπιστήμιο σε Ελλάδα και Κύπρο – Ανακοινώθηκαν οι διεθνείς κατατάξεις Times Higher Education Impact Rankings 2025 και US News Global University Ranking 2025-2026
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/8/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/8/2025)
Στον ΣΚΑΪ ο Δημήτρης Πανόπουλος – Το καλωσόρισμα από τη Μαρία Αναστασοπούλου
Στον ΣΚΑΪ ο Δημήτρης Πανόπουλος – Το καλωσόρισμα από τη Μαρία Αναστασοπούλου
Πάτρα: Το δρομολόγιο χωρίς επιστροφή του Χρήστου Σαβιολίδη, του αγαπημένου μηχανοδηγού του ΟΣΕ
Πάτρα: Το δρομολόγιο χωρίς επιστροφή του Χρήστου Σαβιολίδη, του αγαπημένου μηχανοδηγού του ΟΣΕ
Ανακαλούνται λουκάνικα που περιέχουν παθογόνα βακτήρια
Ανακαλούνται λουκάνικα που περιέχουν παθογόνα βακτήρια
H ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑ, Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΣ
H ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑ, Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΣ