Οι ευρωπαϊκές χώρες δαπάνησαν περισσότερα από άλλες περιφέρειες για βασικά φάρμακα το 2022, περίπου 167 ευρώ ανά κάτοικο.



Οι πλούσιες χώρες μπορεί να πληρώνουν ακριβότερα τα φάρμακα, αλλά όταν ληφθεί υπόψη η αγοραστική τους δύναμη, φαίνεται πως στην πραγματικότητα πληρώνουν από τις χαμηλότερες τιμές στον κόσμο, σύμφωνα με νέα μελέτη.



Ανάλυση για 549 βασικά φάρμακα σε 72 αγορές παγκοσμίως αποκαλύπτει σημαντικές ανισότητες σε ό,τι αφορά το πόσο προσιτά είναι οικονομικά για τις πλουσιότερες και τις φτωχότερες χώρες – παρόλο που οι πλούσιες χώρες συχνά πληρώνουν υψηλότερες τιμές καταλόγου.



Ενώ οι φτωχότερες χώρες έχουν συχνά χαμηλότερες τιμές καταλόγου, οι άνθρωποι σε αυτές τις χώρες τείνουν να επωμίζονται πολύ μεγαλύτερο οικονομικό βάρος, σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό JAMA Health Forum.



