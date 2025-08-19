Ουκρανικό drone ανατίναξε ρωσικό τρένο καυσίμων, διακόπτοντας τη σιδηροδρομική γραμμή προς την Κριμαία
2025-08-19 18:01:23
Φλεγόμενο ρωσικό τρένο καυσίμων στην κατεχόμενη Ζαπορίζια μετά από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, 19 Αυγούστου 2025. (Πηγή: Ώρα Andriushchenko)Οι ουκρανικές αμυντικές δυνάμεις κατέστρεψαν ρωσικό εμπορικό τρένο που μετέφερε δεξαμενές καυσίμων στο κατεχόμενο τμήμα της περιοχής Ζαπορίζια, διακόπτοντας τις σιδηροδρομικές συνδέσεις που χρησιμοποιούνται για τον ανεφοδιασμό των ρωσικών sidirodromikanea
