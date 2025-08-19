2025-08-19 18:01:23
Φωτογραφία για Ουκρανικό drone ανατίναξε ρωσικό τρένο καυσίμων, διακόπτοντας τη σιδηροδρομική γραμμή προς την Κριμαία
Φλεγόμενο ρωσικό τρένο καυσίμων στην κατεχόμενη Ζαπορίζια μετά από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, 19 Αυγούστου 2025. (Πηγή: Ώρα Andriushchenko)Οι ουκρανικές αμυντικές δυνάμεις κατέστρεψαν ρωσικό εμπορικό τρένο που μετέφερε δεξαμενές καυσίμων στο κατεχόμενο τμήμα της περιοχής Ζαπορίζια, διακόπτοντας τις σιδηροδρομικές συνδέσεις που χρησιμοποιούνται για τον ανεφοδιασμό των ρωσικών sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το HMRI προσφέρει ανακούφιση και αξιοπρέπεια στους μηχανοδηγούς τρένων
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το HMRI προσφέρει ανακούφιση και αξιοπρέπεια στους μηχανοδηγούς τρένων
Πέθανε ο πανεπιστημιακός και διανοητής Ευτύχης Μπιτσάκης
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πέθανε ο πανεπιστημιακός και διανοητής Ευτύχης Μπιτσάκης
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ο οδοντωτός, ένα σπάνιο τρένο
Ο οδοντωτός, ένα σπάνιο τρένο
Νότια Κορέα: 2 νεκροί και 5 τραυματίες όταν τρένο χτύπησε σιδηροδρομικούς εργάτες στο Τσεόνγκντο
Νότια Κορέα: 2 νεκροί και 5 τραυματίες όταν τρένο χτύπησε σιδηροδρομικούς εργάτες στο Τσεόνγκντο
Ο καπνός που σταμάτησε το τρένο υψηλής ταχύτητας στην κεντρική Ιαπωνία προερχόταν από υποδαπέδια συσκευή
Ο καπνός που σταμάτησε το τρένο υψηλής ταχύτητας στην κεντρική Ιαπωνία προερχόταν από υποδαπέδια συσκευή
Η Βουλγαρία θα κατασκευάσει νέα υψηλής ταχύτητας σιδηροδρομική γραμμή προς την Τουρκία
Η Βουλγαρία θα κατασκευάσει νέα υψηλής ταχύτητας σιδηροδρομική γραμμή προς την Τουρκία
Το ταχύτερο τρένο στις ΗΠΑ εγκαινιάζεται στις 28 Αυγούστου
Το ταχύτερο τρένο στις ΗΠΑ εγκαινιάζεται στις 28 Αυγούστου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Χρηστος Μπονης :Μια νεα επενδυση στην περιοχη του Αστακου
Χρηστος Μπονης :Μια νεα επενδυση στην περιοχη του Αστακου
Επιστρέφει η Αλεξάνδρα Τσόλκα στο
Επιστρέφει η Αλεξάνδρα Τσόλκα στο "Ραντεβού" του Κωνσταντάρα με Μαλέσκου;
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (18/8/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (18/8/2025)
«GRAND HOTEL» - Το who is who του Άρη Δανέζη
«GRAND HOTEL» - Το who is who του Άρη Δανέζη
Ο οδοντωτός, ένα σπάνιο τρένο
Ο οδοντωτός, ένα σπάνιο τρένο