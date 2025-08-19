Υπήρξε ιδρυτής των Σύγχρονων Θεμάτων, μέλος της εκδοτικής ομάδας της Διαλεκτικής και από το 1992 εκδότης του περιοδικού ΟυτοπίαΣε ηλικία 98 ετών έφυγε από τη ζωή ο πανεπιστημιακός και φιλόσοφος της επιστήμης Ευτύχης Μπιτσάκης. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα». Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η Κομμουνιστική Απελευθέρωση.Σπουδές και ακαδημαϊκή πορείαΟ Ευτύχης Μπιτσάκης γεννήθηκε στο Κάδρος Καντάνου της Κρήτης. Σπούδασε Χημεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε Θεωρητική Φυσική και Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Αναγορεύτηκε διδάκτορας Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Paris VIII και διδάκτορας Φιλοσοφίας των Επιστημών της Γαλλικής Επικρατείας.Δίδαξε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Paris XI (Orsay) και Φιλοσοφία των Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Paris VIII. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα το 1976 εργάστηκε ως κύριος ερευνητής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ενώ το 1981 εκλέχθηκε τακτικός καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Είχε επίσης διδάξει επί έξι χρόνια στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών το μάθημα «Φιλοσοφία των Φυσικών Θεωριών».Ερευνητικό και εκδοτικό έργοΩς επιστημονικός υπεύθυνος της Ομάδας Διεπιστημονικής Έρευνας του Φυσικού Τμήματος, οργάνωσε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια και είχε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του σεμιναρίου «Θεμέλια των Επιστημών» (1977–1982).Στο εκδοτικό πεδίο, συνέβαλε στη δημιουργία και διαμόρφωση περιοδικών ιδεών και επιστημονικού διαλόγου. Υπήρξε ιδρυτής των Σύγχρονων Θεμάτων, μέλος της εκδοτικής ομάδας της Διαλεκτικής και από το 1992 εκδότης του περιοδικού Ουτοπία.Πολιτική δράσηΑπό τα μαθητικά του χρόνια εντάχθηκε στην Εθνική Αντίσταση μέσω της ΕΠΟΝ. Στον Εμφύλιο καταδικάστηκε σε πολυετή φυλάκιση για την πολιτική του δράση. Το 1967 βρισκόταν στο Παρίσι και στη διάρκεια της δικτατορίας συμμετείχε στο αντιδικτατορικό κίνημα της Δυτικής Ευρώπης.Διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ενώ τα τελευταία χρόνια ήταν μέλος του Νέου Αριστερού Ρεύματος (ΝΑΡ) για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση.Πηγή: https://www.tovima.gr/2025/08/19/culture/pethane-o-panepistimiakos-kai-dianoitis-eytyxis-mpitsakis/