Μόνιμοι διορισμοί 8.823 εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και Μουσικών Σχολείων, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13).

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, στο πλαίσιο της υπό στοιχεία 99392/Ε1/12.08.2025 (ΦΕΚ 40/τ. ΑΣΕΠ/12.08.2025, ΑΔΑ: ΨΟΨΗ46ΝΚΠΔ-Ζ84)   υπουργικής απόφασης-πρόσκλησης, διορίζονται:

3.196 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ του Α.Σ.Ε.Π. των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2022 (Γ΄ 1618/2023) και 4ΕΑ/2022 (Γ΄ 1845/2023), εκ των οποίων:

1.968 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,1.203 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,25 σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)

και

5.627 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2023 (Γ΄ 1851/2024, διόρθωση σφάλματος στο Γ΄ 2024/2024), 2ΓΕ/2023 (Γ΄ 2415/2024 και Γ΄2416/2024) και 1ΓΤ/2024 (Γ΄ 2362/2025), εκ των οποίων:

3.937 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,1.615 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και75 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 σε Μουσικά Σχολεία.

Επισημαίνεται ότι, ελλείψει υποψηφίων, δε κατέστη εφικτή η κάλυψη όλων των θέσεων που διατέθηκαν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, ιδιαίτερα στους κλάδους ΠΕ03 και ΠΕ04.

Θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου, με το οποίο θα ενημερωθούν οι διοριζόμενοι εκπαιδευτικοί για τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος θα ανακοινωθούν οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16, από τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 1ΓΤ/2024 του ΑΣΕΠ (Γ΄ 2362/2025), σε θέσεις Μουσικών Σχολείων οι οποίες παρέμειναν κενές μετά τους διορισμούς των υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01.

1. O πίνακας διορισμών ΓΕΝΙΚΗΣ Εκπαίδευσης ΠΕ ΔΕ  εδώ 

2. Ο πίνακας διορισμών ΕΑΕ ΠΕ, ΔΕ εδώ 

3. Ο Πίνακας των Μουσικών Σχολείων εδώ 

