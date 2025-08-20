2025-08-20 07:14:06
Πατρο-Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Πρόδρομος των Αγωνιστών της Ελευθερίας του Έθνους, 1821.

 





Τὸ κακὸ θὰ ἔλθῃ μέχρι τὸν Σταυρὸν 

 καὶ δὲν θὰ μπορέσῃ νὰ πάῃ κάτω. 

 Μὴ φοβηθῆτε. Μὴ φύγετε ἀπὸ τὰ σπίτια σας…. 

 Νάχετε τον σταυρό στο μέτωπο 

 για να σας γνωρίζουν ότι είσθε Χριστιανοί Προφητείες Αγίου Κοσμά του Αιτωλού





Γράφει ο Καθηγητής Χρήστος Γερ. Σιάσος



Την Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025, η εκκλησία μας θα γιορτάσει τη μνήμη του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού και ο Δήμος Θέρμου, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος προγραμματίζει πλούσιες εορτάστηκες εκδηλώσεις. Ειδικά φέτος έχουν τον γενικό τίτλο «50 Χρόνια Εκδηλώσεις Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός 1975-2025»....

