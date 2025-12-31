2025-12-31 08:04:59
Φωτογραφία για ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΜΕ Α.Ι.

 



Οι τηλεφωνικές απάτες έχουν γίνει ιδιαίτερα σύνθετες τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία. Η αντιμετώπιση του φαινομένου αποτελεί προτεραιότητα λόγω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων.

Σε αυτή την κατεύθυνση ανακοινώθηκε μια νέα λειτουργία ανίχνευσης κλωνοποιημένων φωνών με χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

AI Voice Cloning Detection

Συγκεκριμένα, η Honor ανακοίνωσε πως το «Magic8 Pro» θα κυκλοφορήσει μέσω ενημέρωσης λογισμικού, στα τέλη Δεκεμβρίου (2025), ένα εργαλείο που θα είναι σε θέση να ανιχνεύει απάτες που χρησιμοποιούν κλωνοποιημένες φωνές.



Η λειτουργία AI Voice Cloning Detection αναλύει τα φωνητικά μοτίβα κατά τη διάρκεια των κλήσεων για να εντοπίσει ήχους που συνήθως συνδέονται με την ομιλία που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη. Όταν το σύστημα εντοπίζει πιθανούς κινδύνους, ειδοποιεί τους χρήστες με μια προειδοποίηση στην οθόνη, επιτρέποντάς τους να ενεργήσουν με μεγαλύτερη προσοχή πριν συνεχίσουν τη συνομιλία ή μοιραστύν ευαίσθητες πληροφορίες.


Αυτή η νέα δυνατότητα συμπληρώνει την τρέχουσα λειτουργία AI Deepfake Detection του «Magic8 Pro», η οποία επικεντρώνεται στην αναγνώριση παραποιημένων εικόνων κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσεων.

AI Scam Number Detection

Η HONOR έχει επίσης επιβεβαιώσει ότι η αναβαθμισμένη λειτουργία ανίχνευσης deepfake μπορεί πλέον να παρακολουθεί έως και οκτώ συμμετέχοντες ταυτόχρονα, προσφέροντας ευρύτερη προστασία για ομαδικές βιντεοκλήσεις, όπου τα ψηφιακά παραποιημένα πρόσωπα μπορεί να είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν.



Πέρα από την ανάλυση φωνής, το «Magic8 Pro» θα διαθέτει επίσης την τεχνολογία AI Scam Number Detection, η οποία θα ελέγχει εισερχόμενες κλήσεις που παραπέμπουν σε απάτες. Εάν το σύστημα επισημάνει έναν αριθμό ως ύποπτο, οι χρήστες λαμβάνουν μια προειδοποίηση πριν απαντήσουν, βοηθώντας τους να αποφύγουν το  κακό.

Freegr network blog- News about pc, technology.
freegr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΟΠΥΥ: Διευκρινίσεις για έλεγχο γνωματεύσεων αναπνευστικών συσκευών (άπνοια – ICD-10 G47.3)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΟΠΥΥ: Διευκρινίσεις για έλεγχο γνωματεύσεων αναπνευστικών συσκευών (άπνοια – ICD-10 G47.3)
Φοίβος: «Θα ήθελα να γράψω τραγούδι για τον Νίκο Καρβέλα – Είμαι “μολυσμένος” από Δέσποινα Βανδή»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Φοίβος: «Θα ήθελα να γράψω τραγούδι για τον Νίκο Καρβέλα – Είμαι “μολυσμένος” από Δέσποινα Βανδή»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το πρώτο επιβατικό τρένο στον κόσμο γιορτάζει 200 ​​χρόνια. Βίντεο
Το πρώτο επιβατικό τρένο στον κόσμο γιορτάζει 200 ​​χρόνια. Βίντεο
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ- ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΟΛΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ- ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΟΛΥ
Τέλος το εισιτήριο στα ΜΜΜ - Έτσι θα μετακινείστε με το κινητό
Τέλος το εισιτήριο στα ΜΜΜ - Έτσι θα μετακινείστε με το κινητό
Το πρώτο τρένο με μπαταρία στην Ευρώπη τίθεται σε καθημερινή λειτουργία στο Σπλιτ
Το πρώτο τρένο με μπαταρία στην Ευρώπη τίθεται σε καθημερινή λειτουργία στο Σπλιτ
ΟΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ 10.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΣΤΕ
ΟΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ 10.000 ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΣΤΕ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σύνταξη: Ποιοι βγαίνουν από το Δημόσιο πριν από τα 62 - Οι προϋποθέσεις για έξοδο με 25ετία, 35ετία και 37ετία [πίνακες]
Σύνταξη: Ποιοι βγαίνουν από το Δημόσιο πριν από τα 62 - Οι προϋποθέσεις για έξοδο με 25ετία, 35ετία και 37ετία [πίνακες]
«Η Μεγάλη Χίμαιρα»: Πρεμιέρα την Πρωτοχρονιά στο ERTFLIX και την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στην ΕΡΤ1
«Η Μεγάλη Χίμαιρα»: Πρεμιέρα την Πρωτοχρονιά στο ERTFLIX και την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στην ΕΡΤ1
Η AKTAIA σας εύχεται Καλή Χρονιά.
Η AKTAIA σας εύχεται Καλή Χρονιά.
ΕΡΤ1 – «Sing for Greece» Εθνικός Τελικός Eurovision 2026 | Οι Φιναλίστ: Γνωρίστε τις 28 υποψήφιες συμμετοχές
ΕΡΤ1 – «Sing for Greece» Εθνικός Τελικός Eurovision 2026 | Οι Φιναλίστ: Γνωρίστε τις 28 υποψήφιες συμμετοχές
«Το “MCP Warrior” ετοιμάζεται για ελεύθερη μετάδοση στον ΑΝΤ1...
«Το “MCP Warrior” ετοιμάζεται για ελεύθερη μετάδοση στον ΑΝΤ1...