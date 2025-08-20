2025-08-20 10:58:48
Φωτογραφία για «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Δείτε τους πρωταγωνιστές της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 πίσω από τις κάμερες, σε ένα backstage βίντεο από τα γυρίσματα του trailer
Όταν ο Λευτέρης Τσατσάνης πεθαίνει, τρεις άγνωστοι μεταξύ τους νέοι, ένας έμπορος αυτοκινήτων, ένας φιλόλογος και μία σερβιτόρα, συναντιούνται στην κηδεία του. Εκεί συνειδητοποιούν πως κάθε άλλο παρά άγνωστοι είναι, μιας και είναι… αδέρφια! Είναι και οι τρεις τους παιδιά του…Τσατσάνη!

Μετά το σοκ της γνωριμίας τους, τα τρία αδέρφια μαθαίνουν πως κληρονομούν ένα κομμωτήριο και μαζί μ’ αυτό ένα... μεγάλο μυστικό. Τότε είναι που εμφανίζεται ο Μιχαήλος, συνεργάτης του Τσατσάνη, για να τους αποκαλύψει ότι ο πατέρας τους κι εκείνος, κρύβονται πίσω από μία μεγάλη ληστεία με λεία τριών εκατομμυρίων ευρώ. Κι ενώ ο Τσατσάνης τού είχε υποσχεθεί να μοιραστούν τα χρήματα, τελικά τα έδωσε σ’ ένα από τα τρία του παιδιά. Ο Μιχαήλος ζητάει απειλητικά το μερίδιό του. Τα αδέρφια ορκίζονται ότι δεν γνωρίζουν τίποτα.

Κάποιος όμως λέει ψέματα Ποιος πήρε τα 3 εκατομμύρια ευρώ;

Το κυνηγητό για τα χρήματα ξεκινά και η πιο απρόβλεπτη κωμωδία μυστηρίου έρχεται για να μας χαρίσει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Πηγή: tvnea.com
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πόπη Μαλλιωτάκη - Βασίλης Λαζαρίδης: Δείτε το πρώτο teaser τους για το ταξιδιωτικό ριάλιτι «Escapers»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πόπη Μαλλιωτάκη - Βασίλης Λαζαρίδης: Δείτε το πρώτο teaser τους για το ταξιδιωτικό ριάλιτι «Escapers»
«Ο Δικαστής»: Σκηνή 1, λήψη 1, πάμε! - Δείτε φωτογραφίες
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Ο Δικαστής»: Σκηνή 1, λήψη 1, πάμε! - Δείτε φωτογραφίες
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Tο Παιδί: Δείτε το trailer της πολλά υποσχόμενης «μαύρης κωμωδίας» της ΕΡΤ
Tο Παιδί: Δείτε το trailer της πολλά υποσχόμενης «μαύρης κωμωδίας» της ΕΡΤ
Πόπη Μαλλιωτάκη - Βασίλης Λαζαρίδης: Δείτε το πρώτο teaser τους για το ταξιδιωτικό ριάλιτι «Escapers»
Πόπη Μαλλιωτάκη - Βασίλης Λαζαρίδης: Δείτε το πρώτο teaser τους για το ταξιδιωτικό ριάλιτι «Escapers»
Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις Σέρρες του ΑΝΤ1
Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις Σέρρες του ΑΝΤ1
ΕΡΤ1: Backstage στα γυρίσματα του τρέιλερ της «Αθλητικής Κυριακής»
ΕΡΤ1: Backstage στα γυρίσματα του τρέιλερ της «Αθλητικής Κυριακής»
Ταξιδεύοντας πίσω στο χρόνο στη Νήσο του Μαν
Ταξιδεύοντας πίσω στο χρόνο στη Νήσο του Μαν
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Αθλητική Κυριακή» με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη: Η ιστορική εκπομπή επιστρέφει ανανεωμένη στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1
«Αθλητική Κυριακή» με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη: Η ιστορική εκπομπή επιστρέφει ανανεωμένη στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1
Το UEFA Champions League επιστρέφει στο MEGA
Το UEFA Champions League επιστρέφει στο MEGA
Βρέθθηκε και είναι καλά
Βρέθθηκε και είναι καλά
Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2025
Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2025
Η ΤΕΧΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΕΧΕΙ ΠΕΙΘΩ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Η ΤΕΧΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΕΧΕΙ ΠΕΙΘΩ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ