2025-08-22 22:06:50

Η ημιτελής γραμμή εντοπίζει μια διασπασμένη περιοχή που εξακολουθεί να μαστίζεται από ανταγωνιστικά αυτοκρατορικά έργα.Ένας άντρας και ένα παιδί κρατιούνται χέρι-χέρι καθώς περπατούν κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών που είναι καλυμμένες με ερείπια και γρασίδι. Φοίνικες και ηλεκτροφόρα καλώδια πλαισιώνουν το σκηνικό.Μια οικογένεια περπατά κατά μήκος των κατεστραμμένων σιδηροδρομικών γραμμών sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ