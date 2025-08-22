Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και χιλιάδες κόσμου γιόρτασε η Ιερά Μονή της Παναγίας Λεσινιώτισσας. Σήμερα το απόγευμα της Παρασκευής 22 Αυγούστου, τελέστηκε ο πανηγυρικός εσπερινός μετ αρτοκλασίας στο οποίο χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ Δαμασκηνός και πολλοί Ιερείς από τη γύρω περιοχή.

Λίγα λόγια για την ιερά μονή Παναγία η Λεσινιώτισσα

Στα νοτιοδυτικά του Λεσινίου σε μια κατάφυτη περιοχή στέκει αιώνες τώρα τομοναστήρι της Παναγίας της Λεσινιώτισσας. Πρόκειται για ένα μοναστήρι που η ιστορία του συνδέεται άρρηκτα με τον Επαναστατικό Αγώνα της Απελευθέρωσης του 1821, καθώς αποτέλεσε καταφύγιο των επαναστατημένων και διωγμένων Ελλήνων, τόπος απάτητος από το πόδι του εχθρού, τόπος ιερός που αποπνέει πνευματικότητα και μια άκρατη θρησκευτικότητα από τη διάχυτη «παρουσία» της μορφής της Παναγίας.

Στις 11 Οκτωβρίου του 1595 ο ναός αυτός απέκτησε «ζωή» και από τότε αρχίζει να ξετυλίγεται το κουβάρι της ιστορίας του. Ένα περιστατικό μεγαλείου και θαύματος χαρακτηρίζει το μοναστήρι αυτό. Κάθε χρόνο στις 22 και 23 Αυγούστου γιορτάζεται και μνημονεύεται το περιστατικό αυτό.

Η Παναγία η Λεσινιώτισσα είναι ένας ναός που στα τείχη του «συνοψίζει» κομμάτια της ιστορίας, της βαθιάς θρησκευτικότητας και πίστης των κατοίκων της περιοχής και γίνεται ένα σύμβολο πίστης και θέλησης, αξίες διαχρονικές, που επιζητούνται από τους αναρίθμητους επισκέπτες που κάθε χρόνο επισκέπτονται τη χάρη της.

