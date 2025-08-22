2025-08-22 12:18:36

Άθλια είναι η εικόνα που αντικρίζουν οι περαστικοί περνώντας από στην οδό Αριστοτέλους και βλέποντας το κτήριο ιδιοκτησίας της ΓΑΙΑΟΣΕ σε αυτή την απαραδεκτη κατάσταση.Άμεσα πρέπει να παρέμβει η διοίκηση της ΓΑΙΑΟΣΕ ανεξάρτητα από το πότε θα αξιοποιηθεί το κτήριο.Το θέμα αυτό όπως πληροφορηθήκαμε θα το θέση υπόψη του πρωθυπουργού κατά την επίσκεψη του στην ΔΕΘ ο δήμαρχος Θεσσαλονικης κ. Στέλιος sidirodromikanea

