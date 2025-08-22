Μετρό Θεσσαλονίκης: Φως στο χρηματοδοτικό τούνελ ψάχνουν οι δυτικές επεκτάσεις - Κονδύλια από τρεις πηγές
2025-08-22 13:10:52
Τα ΕΣΠΑ που δεν είναι για... χόρταση, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το διφορούμενο μοντέλο ΣΔΙΤ - Με... λακούβες το δυτικό ταξίδι του ΜετρόΣημαντικές προκλήσεις, μένει να φανεί αν είναι και ανυπέρβλητες, αντιμετωπίζουν οι «σωτήριες» για την ουσιαστική ανακούφιση του κυκλοφοριακού ζητήματος, επεκτάσεις του Μετρό στη δυτική Θεσσαλονίκη.emakedonia.grΑν και δεν αποκλείεται ενόψει της παρουσίας
