2025-08-22 13:10:52
Φωτογραφία για Μετρό Θεσσαλονίκης: Φως στο χρηματοδοτικό τούνελ ψάχνουν οι δυτικές επεκτάσεις - Κονδύλια από τρεις πηγές
Τα ΕΣΠΑ που δεν είναι για... χόρταση, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το διφορούμενο μοντέλο ΣΔΙΤ - Με... λακούβες το δυτικό ταξίδι του ΜετρόΣημαντικές προκλήσεις, μένει να φανεί αν είναι και ανυπέρβλητες, αντιμετωπίζουν οι «σωτήριες» για την ουσιαστική ανακούφιση του κυκλοφοριακού ζητήματος, επεκτάσεις του Μετρό στη δυτική Θεσσαλονίκη.emakedonia.grΑν και δεν αποκλείεται ενόψει της παρουσίας
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Κτήριο Αριστοτέλους: Βρωμιά και δυσωδία. -Να παρέμβει άμεσα η ΓΑΙΑΟΣΕ.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κτήριο Αριστοτέλους: Βρωμιά και δυσωδία. -Να παρέμβει άμεσα η ΓΑΙΑΟΣΕ.
Πρόσκληση για πρόσληψη αναπληρωτών - Από Δευτέρα 25 έως και Παρασκευή 29 Αυγούστου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρόσκληση για πρόσληψη αναπληρωτών - Από Δευτέρα 25 έως και Παρασκευή 29 Αυγούστου
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ποια είναι τα 10 πιο ασυνήθιστα αντικείμενα που βρέθηκαν στο μετρό του Παρισιού;
Ποια είναι τα 10 πιο ασυνήθιστα αντικείμενα που βρέθηκαν στο μετρό του Παρισιού;
Εργα 5,5 δισ. ευρώ για τις επεκτάσεις του μετρό
Εργα 5,5 δισ. ευρώ για τις επεκτάσεις του μετρό
Μετρό Θεσσαλονίκης: Πότε και για πόσο διάστημα θα σταματήσει η λειτουργία του
Μετρό Θεσσαλονίκης: Πότε και για πόσο διάστημα θα σταματήσει η λειτουργία του
Κοκαΐνη 271 κιλών σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
Κοκαΐνη 271 κιλών σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
Κυρανάκης: Τον Αύγουστο του 2026 όλη η γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη θα έχει όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας – Τι είπε για μετρό και τρόλεϊ
Κυρανάκης: Τον Αύγουστο του 2026 όλη η γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη θα έχει όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας – Τι είπε για μετρό και τρόλεϊ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η «Monobala» με τον Πάνο Βόγλη επιστρέφει μεσημέρι και βράδυ...
Η «Monobala» με τον Πάνο Βόγλη επιστρέφει μεσημέρι και βράδυ...
Η απρόσμενη αλλαγή στο «Καλοκαίρι παρέα» - Δεν είπε την πρώτη καλημέρα η Κατερίνα Καραβάτου - Τι συνέβει;
Η απρόσμενη αλλαγή στο «Καλοκαίρι παρέα» - Δεν είπε την πρώτη καλημέρα η Κατερίνα Καραβάτου - Τι συνέβει;
«Grand Hotel»: Τέσσερις νέοι χαρακτήρες μπαίνουν δυναμικά στη σειρά του ΑΝΤ1
«Grand Hotel»: Τέσσερις νέοι χαρακτήρες μπαίνουν δυναμικά στη σειρά του ΑΝΤ1
Το Exatlon ξεκινά: Πότε κάνει πρεμιέρα;
Το Exatlon ξεκινά: Πότε κάνει πρεμιέρα;
Καλοκαιρινά Πειράματα. Ο Καρτεσιανός Δύτης
Καλοκαιρινά Πειράματα. Ο Καρτεσιανός Δύτης