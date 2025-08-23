2025-08-23 08:50:13
 Η Microsoft ενισχύει το dark mode των Windows 11 με νέα στοιχεία, σχεδόν μια δεκαετία μετά το λανσάρισμα της λειτουργίας στα Windows 10.

Με βάση ην τελευταία preview έκδοση του λειτουργικού συστήματος, περισσότερα στοιχεία του UI λαμβάνουν πλέον σκούρο θέμα.

Ο Phantomofearth, γνωστός insider των Windows, εντόπισε ενημερωμένα παράθυρα διαλόγου για λειτουργίες αρχείων με dark theme. Όταν οι χρήστες αντιγράφουν ή διαγράφουν αρχεία, τα παράθυρα διαλόγου εμφανίζονται τελικά με σκούρο θέμα αντί για τα φωτεινά prompts που υπήρχαν προηγουμένως. Ωστόσο, όπως φαίνεται, η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς τα κουμπιά σε αυτά τα prompts παραμένουν φωτεινά αντί για σκούρα.

Η Microsoft δεν έχει ανακοινώσει επίσημα βελτιώσεις στο dark mode των Windows 11. Παρόλα αυτά, αυτές οι μικρές αλλαγές θα μπορούσαν να υποδεικνύουν ότι μια ευρύτερη ανανέωση έρχεται εγκαίρως για την ενημέρωση 25H2 αργότερα μέσα στο έτος.



Το Control Panel, το Run prompt και η διεπαφή χρήστη των ιδιοτήτων αρχείων παραμένουν ακόμη κολλημένα στο light mode. Μένει να δούμε αν η Microsoft θα βρει τον χρόνο, μετά από σχεδόν 10 χρόνια, να αντιμετωπίσει και αυτά τα ζητήματα.

Η εταιρεία είχε εισαγάγει για πρώτη φορά την επιλογή dark mode στα Windows 10 το 2016. Ωστόσο, πολλές περιοχές του λειτουργικού συστήματος εξακολουθούσαν να μοιάζουν με ένα μείγμα από light και dark modes. Χρειάστηκαν μερικά χρόνια στη Microsoft για να προσθέσει dark mode ακόμη και στον File Explorer των Windows 10, αφού το λειτουργικό σύστημα κυκλοφόρησε με ένα μείγμα από φωτεινούς και σκούρους τρόπους εμφάνισης.

Σε αντίθεση, η Apple διαθέτει εδώ και καιρό ένα συνεπές dark mode στο macOS, από τότε που κυκλοφόρησε με το macOS Mojave το 2018. Μάλιστα, ο νέος σχεδιασμός Liquid Glassαναμένεται αργότερα μέσα στο έτος, με μεγαλύτερη εστίαση στη διαφάνεια



