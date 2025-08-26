2025-08-26 07:36:07
Φωτογραφία για Οδοντωτός: Βλάβες και κατολισθήσεις εκτροχιάζουν τα δρομολόγια - Επιβάτες εγκλωβισμένοι, αρμόδιοι αλληλοκατηγορούνται
Αμείωτα συνεχίζονται τα περιστατικά ασφαλείας στον οδοντωτό σιδηρόδρομοΑμείωτα συνεχίζονται τα περιστατικά ασφαλείας στον οδοντωτό σιδηρόδρομο που ενώνει το Διακοπτό με τα Καλάβρυτα περνώντας μέσα από το φαράγγι του Βουραϊκού, με καταγγελίες για πλημμελή συντήρηση του τροχαίου υλικού και πηγές του ΟΣΕ να σημειώνουν ότι τα προαναγγελθέντα έργα αντικατολισθητικής προστασίας δεν έχουν ολοκληρωθεί sidirodromikanea
Το εργασιακό νομοσχέδιο σε 17 ερωταπαντήσεις - Τι αλλάζει σε άδειες, προσλήψεις, τι προβλέπει για 4ήμερη εργασία και για εργαζόμενο συνταξιούχο
Το εργασιακό νομοσχέδιο σε 17 ερωταπαντήσεις - Τι αλλάζει σε άδειες, προσλήψεις, τι προβλέπει για 4ήμερη εργασία και για εργαζόμενο συνταξιούχο
Συντάξεις: Ποιοι βγαίνουν πριν από τα 62 με πλασματικά και πόσα παίρνουν [πίνακες και παραδείγματα]
Συντάξεις: Ποιοι βγαίνουν πριν από τα 62 με πλασματικά και πόσα παίρνουν [πίνακες και παραδείγματα]
