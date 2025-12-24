Ξεκίνησε πιλοτικά η λειτουργία των νέων καμερών στην Αττική.

Πάνω από 1.000 παραβάσεις χρήση κινητού και ζώνης ασφαλείας στη Λ. Συγγρού.



Σχεδόν 800 παραβάσεις ορίου ταχύτητας με όριο τα 90 χλμ./ώρα.



Συνολικά θα εγκατασταθούν 2.500 κάμερες, συν 388 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής.

Οι Αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα τα πρώτα αποτελέσματα από την έναρξη της λειτουργίας του πιλοτικού συστήματος καμερών στην Αττική. Σε διάστημα τεσσάρων ημερών, από την Τρίτη έως την Παρασκευή, η κάμερα που έχει τοποθετηθεί στη Λεωφόρο Συγγρού έχει καταγράψει περισσότερες από 1.000 παραβιάσεις χρήσης κινητού τηλεφώνου και ζώνης ασφαλείας.

Επιπλέον, έχουν σημειωθεί περίπου 800 παραβάσεις ορίου ταχύτητας σε τομέα με ανώτατο όριο τα 90 χλμ./ώρα. Άλλες σοβαρές παραβάσεις περιλαμβάνουν 480 παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη στη Λ. Μεσογείων-Χαλανδρίου και 285 παραβάσεις στη Λ. Βουλιαγμένης-Τήνου.

Ποιες παραβάσεις του ΚΟΚ θα «γράφουν» οι νέες κάμερεςΜέσω των καμερών θα καταγράφονται σημαντικές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση ταχύτητας, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, καθώς και η κίνηση σε λωρίδες έκτακτης ανάγκης.

Το Ε.Η.Σ. (Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων) θα απαρτίζεται από 2.888 κάμερες στην Αττική.

Η πιλοτική εγκατάσταση έξυπνων καμερών, που κάνουν χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης (AI), γίνεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα σε 8 σημεία υψηλής επικινδυνότητα (δες τα στο χάρτη) στην Αττική, μετά από υπόδειξη της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.). Συγκεκριμένα, τα οκτώ σημεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν πιλοτικά οι κάμερες AI (οι οποίες ανήκουν αποκλειστικά στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης) είναι τα εξής:

Δήμος Αθηναίων – Πανεπιστημίου και Λ. Βασ. ΣοφίαςΔήμος Αγίας Παρασκευής – Λ. Μεσογείων και Λ. ΧαλανδρίουΔήμος Ραφήνας-Πικερμίου – Λ. Μαραθώνος και ΦλέμινγκΔήμος Καλλιθέας – Λ. Συγγρού και Αγίας ΦωτεινήςΔήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης – Λ. Ποσειδώνος και ΕρμούΔήμος Αλίμου – Λ. Ποσειδώνος και Λ. ΑλίμουΔήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης – Λ. Βουλιαγμένης και ΤήνουΔήμος Φιλοθέης-Ψυχικού – Λ. Κηφισίας και Εθν. Αντιστάσεως

Οι κάμερες αυτές, όπως και οι υπόλοιπες, όταν ξεκαθαρίσει το τοπίο του διαγωνισμού, θα «κουμπώσουν» στο πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα λειτουργήσει έως το Πάσχα.

Συνολικά θα εγκατασταθούν 2.500 κάμερες, συν 388 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής

Το νέο δίκτυο καμερών θα φτάσει συνολικά τις 2.500, με 2.000 σε σταθερά σημεία υψηλής επικινδυνότητας και 500 σε λεωφορεία δημόσιων συγκοινωνιών για την επιτήρηση των λεωφορειολωρίδων. Η Περιφέρεια Αττικής, επίσης, θα εγκαταστήσει 388 κάμερες, οι οποίες θα «κουμπώσουν» στο Ε.Η.Σ. (Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων), μαζί και με εκείνες που είναι ήδη εγκατεστημένες στην Αττική οδό.

Τα δεδομένα θα περιλαμβάνουν εικόνες, βίντεο και χρονικά μεταδεδομένα, με κρυπτογραφημένη διαβίβαση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι πολίτες θα ενημερώνονται για τις παραβάσεις τους μέσω ψηφιακής θυρίδας στο gov.gr ή μέσω μηνυμάτων και θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών ενστάσεων.

