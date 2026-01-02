2026-01-02 09:40:13
Φωτογραφία για Ευχετήριο μήνυμα του Προέδρου Π.Φ.Σ., κ. Απόστολου Βαλτά για τη νέα χρονιά



Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2025



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ



Ευχετήριο μήνυμα για τη νέα χρονιά

του Προέδρου Π.Φ.Σ., κ. Απόστολου Βαλτά



Αγαπητοί Συνάδελφοι,



Στο κλείσιμο μιας απαιτητικής χρονιάς και στην αρχή μιας νέας, νιώθω την ανάγκη να απευθυνθώ σε όλους σας. Το φαρμακείο απέδειξε και φέτος τον καθοριστικό του ρόλο στη Δημόσια Υγεία, συνεχίζοντας να στηρίζει τον πολίτη με υπευθυνότητα και επιστημονική επάρκεια.



Οι υπηρεσίες και οι εμβολιασμοί μέσα από τα φαρμακεία μας, η συμμετοχή μας σε προγράμματα πρόληψης και τα νομοθετήματα που έγιναν, βελτιώνουν τη λειτουργία του επαγγέλματός μας, ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την οικονομική μας ανάπτυξη, αναβαθμίζουν τον επιστημονικό μας ρόλο, συμβάλλοντας στην αναγνώριση του ρόλου μας από την Πολιτεία και τους πολίτες και προσαρμόζουν το φαρμακείο στα δεδομένα της ψηφιακής εποχής, σηματοδοτώντας τον δρόμο για το φαρμακείο του αύριο.



Αγωνιστήκαμε σθεναρά στην...





.... παγιωμένη και λανθασμένη νοοτροπία αποκλειστικής διάθεσης των ΦΥΚ από τα κρατικά φαρμακεία και δρομολογήθηκε η εκτέλεση ενός υψηλού ποσοστού συνταγών μέσα από τα φαρμακεία μας. Την ίδια στιγμή, αντιμετωπίζουμε την ευρωπαϊκή πρωτοτυπία στη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους "κατ’ οίκον" μέσα από κρατικές δομές, πιστεύοντας ακράδαντα ότι θα δικαιωθούμε διότι υποβαθμίζει σειρά από όρους ορθής πρακτικής στην ασφαλή χορήγηση φαρμάκων στους ασθενείς.



Συνάδελφοι,



Γνωρίζουμε τις δυσκολίες, τις πιέσεις και τις απώλειες των προηγούμενων ετών για το φαρμακείο, όπως και τα συμφέροντα και τις προκλήσεις τις οποίες έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Η νέα χρονιά θα είναι απαιτητική αλλά και ελπιδοφόρα, έχοντας για αυτό θέσει τις ισχυρές βάσεις με σχέδιο, διεκδίκηση και προοπτική.



Απαιτείται ενότητα, εμπιστοσύνη και συλλογική πορεία, μέσα από τους Φαρμακευτικούς μας Συλλόγους. Έτσι διασφαλίζουμε την πορεία για ένα σύγχρονο, βιώσιμο και ισχυρό φαρμακείο!



Εύχομαι ολόψυχα σε εσάς και τις οικογένειές σας, Χρόνια Πολλά & Καλή Χρονιά με υγεία, αισιοδοξία και δύναμη!



Απόστολος Βαλτάς

Πρόεδρος Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου


