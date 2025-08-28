2025-08-28 14:45:05
Φωτογραφία για Ο προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης γίνεται πραγματικότητα - Πότε ξεκινά
Ένα ακόμη κομβικό έργο υποδομής αναμένεται να ενισχύσει σύντομα τις δημόσιες συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, προσφέροντας ταχύτητα, άνεση, ασφαλή και εύκολη μετακίνηση στο επιβατικό κοινό.carandmotor.grΣτην εκδήλωση για τα μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιείται αυτή την στιγμή στην συμπρωτεύουσα, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι ο προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης θα έχει ενεργοποιηθεί στο sidirodromikanea
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (27/8/2025)
Πριν στείλεις εργασία σε συνέδριο… Δες αν αξίζει πραγματικά!
«Καλύτερα δε γίνεται» για 8η σεζόν στον ALPHA
Η ΕΕ ξεκινά διαβούλευση για την ενημέρωση των δικαιωμάτων των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών
Ρένιας Λουιζίδου για το «Σόι σου»: «Γίνεται κατάχρηση όταν υπάρχουν τρεις επαναλήψεις ημερησίως»
Ξεκίνησαν τα έργα καλλωπισμού στο σιδηροδρομικο σταθμό Θεσσαλονίκης
Επίσκεψη Χατζηδάκη - Ταχιάου σήμερα στο μετρό Θεσσαλονίκης
Μεγάλη ανατροπή σε πολυσυζητημένη τηλεοπτική μεταγραφή
Κλιμακώνεται η σύγκρουση για το μέλλον της Avramar
«Weekend Live» και επίσημα στον ΣΚΑΪ
To 15ο Grand Prix στην Ολλανδία στο ΑΝΤ1+
Η Στέλλα Στυλιανού στο ΕΡΤNEWS
