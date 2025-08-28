Ο 15ος αγώνας του πρωταθλήματος της Formula 1 διεξάγεται στην πίστα Ζάντφορτ της Ολλανδίας και θα μεταδοθεί την Κυριακή, 31 Αυγούστου, στις 16:00, ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ (https://www.antennaplus.gr ) και ετεροχρονισμένα στις 16:30 στον ΑΝΤ1.Οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, την Παρασκευή 29 Αυγούστου και το Σάββατο 30 Αυγούστου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων, που θα προετοιμάσουν το έδαφος για την τελική σειρά εκκίνησης, καθορίζοντας τη θέση κάθε οδηγού στο grid.Η δράση στη Formula 1 επιστρέφει την τελευταία ημέρα του καλοκαιριού (31/8) με το ιστορικό Grand Prix στο Ζάντφορτ, πριν η σκυτάλη περάσει στην Ιταλία (7/9). Η McLaren επικράτησε πλήρως στο πρώτο μέρος, κερδίζοντας 11 από τους 14 αγώνες. Ο Φερστάπεν πήρε δύο νίκες σε Σουζούκα και Ίμολα, ενώ η Mercedes βρήκε, στον Καναδά, για μία και μοναδική φορά το ιδανικό σετάρισμα για το μονοθέσιό της. Οι McLaren ανέβηκαν στο βάθρο στους 13 από τους 14 αγώνες, καθώς μόνο στον Καναδά δεν τα κατάφεραν. Συνολικά έχουν 24 εμφανίσεις στο βάθρο, με το ανώτερο δυνατό να είναι 28. Φυσιολογικά βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας με 559 βαθμούς, σχεδόν 300 περισσότερους από την επόμενη καλύτερη ομάδα, τη Ferrari (260). Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο ο Νόρις (275 βαθμούς) όσο και ο Πιάστρι (284 βαθμούς) έχουν περισσότερους βαθμούς από τη Ferrari. Ο Αυστραλός προηγείται με διαφορά μόλις 9 βαθμών και είναι ξεκάθαρο πως ένας από τους δύο θα στεφθεί πρωταθλητής φέτος.Απομένουν 10 αγώνες για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Το 15ο φετινό Grand Prix θα διεξαχθεί στους αμμόλοφους του Ζάντφορτ, καθώς η πίστα βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα. Στο Ζάντφορτ, η διαδρομή μήκους 4.259 μέτρων έχει 14 στροφές, είναι πολύ γρήγορη, θυμίζει «παλιά σχολή» οδήγησης και δε συγχωρεί λάθη. Η τελευταία επικλινής στροφή (14), που φέρει το όνομα του Ταρζάν, έχει κλίση 18 μοιρών, αυξάνοντας την πρόκληση για τους οδηγούς. Η μόνη ευθεία είναι στην αφετηρία, μπροστά από τα πιτ. Υπάρχουν δύο ζώνες Drag Reduction System (DRS) για να διευκολύνουν τις προσπάθειες για προσπέρασμα. Τα εισιτήρια έχουν προ πολλού εξαντληθεί, οι κερκίδες θα είναι κατάμεστες και βαμμένες πορτοκαλί, ενώ οι συμπατριώτες του Φερστάπεν αναμένεται να δημιουργήσουν μια μοναδική ατμόσφαιρα. Η πίστα απέχει μόλις λίγα χιλιόμετρα από το Άμστερνταμ – μπορείς να πας σε 30 λεπτά με το τρένο – οπότε πάρα πολλοί τουρίστες συνδυάζουν την εκδρομή με την παρακολούθηση του Grand Prix.Η πίστα άνοιξε για πρώτη φορά το 1948, όταν σε όλη την Ευρώπη, μεταπολεμικά, υπήρξε ιδιαίτερος ενθουσιασμός για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Αρχικά, ήταν μια εγκατάσταση που χρησιμοποιούσε και τμήμα των δρόμων οι οποίοι διέσχιζαν τους αμμόλοφους στην παραλία. Το πρώτο Grand Prix πραγματοποιήθηκε εκεί το 1952, με νικητή τον Αλμπέρτο Ασκάρι. Οι Ferrari είχαν κάνει το 1-2-3 σεεκείνον τον αγώνα. Μετά το 1985 δεν διεξαγόταν αγώνας εκεί, έως ότου το Ολλανδικό Grand Prix επανήλθε το 2021, έπειτα από 36 χρόνια απουσίας. Προφανώς, σε αυτό έπαιξε καταλυτικό ρόλο η απόδοση του Ολλανδού Μαξ Φερστάπεν, αλλά και η παρουσία ενός εκ των μεγάλων χορηγών του θεσμού, ο οποίος έχει την έδρα του στην Ολλανδία. Πέρυσι, ο Νόρις πήρε εκεί την πρώτη του νίκη στο Ζάντφορτ.Στην εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά στις 15:00, στο ΑΝΤ1+ — μία ώρα πριν από την εκκίνηση του Ολλανδικού Grand Prix την Κυριακή 31 Αυγούστου — μπορείτε να δείτε, μεταξύ άλλων, πόσοι οδηγοί της F1 επισκέφτηκαν τη χώρα μας για διακοπές κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής ανάπαυλας.Επίσης, θα προβληθεί μια αποκλειστική συνέντευξη του Λάντο Νόρις για τα 200 Grand Prix της McLaren, η τραγουδίστρια Μάγδα Βαρούχα θα μιλήσει για το πάθος της για τη Formula 1, ενώ ο επικεφαλής της Aston Martin, Άντι Κάουελ, θα ιεραρχήσει τις προκλήσεις του 2026. Στο στούντιο θα βρίσκεται ο κολυμβητής υπεραποστάσεων και κάτοχος ρεκόρ Γκίνες, Σπύρος Χρυσικόπουλος. Στις μεταδόσεις θα συμμετέχουν οι Γιώργος Ανανίδας, Κώστας Λεώνης, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης. Στο Ζάντφορτ θα διεξαχθεί επίσης ο 5ος αγώνας της F1 Academy. Παράλληλα, θα υπάρξει και ειδική μετάδοση F1 Kids για τους μικρούς φίλους της Formula 1, με προσαρμοσμένα γραφικά. Στη μετάδοση αυτή, μαζί με τη Μαρία Ανδρεάδη, θα βρίσκεται η Δήμητρα Πουρναράκη.Το πρόγραμμα των μεταδόσεων κλείνει στη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, με τον αγώνα του NASCAR Cup Series στο Darlington Raceway. Πρόκειται για μία μάχη 500 μιλίων, που σηματοδοτεί την έναρξη των Playoffs στο δημοφιλέστερο μηχανοκίνητο σπορ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το οποίο για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν μεταδίδεται live και αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+.ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ 15ου GRAND PRIX ΣΕ ΑΝΤ1 ΚΑΙ ΑΝΤ1+Μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, θα συνεχίσει η McLaren να είναι ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Ολλανδίας; Η απάντηση θα δοθεί την Κυριακή 31 Αυγούστου, στις 16:00, ζωντανά και αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, και ετεροχρονισμένα στις 16:30 στον ΑΝΤ1. Μην χάσετε στιγμή!