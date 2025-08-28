2025-08-28 13:34:51

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες τηλεοπτικές μεταγραφές του καλοκαιριού ήταν αυτή του Τάσου Δούση από το Open προς τον ΣΚΑΪ.



Όπως αποκάλυψε η Ναταλία Ανδρικοπούλου στο tvinsider, στις αρχές Αυγούστου ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον γνωστό παρουσιαστή της ταξιδιωτικής εκπομπής «Εικόνες» και τη διοίκηση του ΣΚΑΪ. Οι συζητήσεις μάλιστα έφτασαν σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο, με όλα να δείχνουν ότι η εκπομπή θα μετακόμιζε από το κανάλι της Παιανίας σε εκείνο του Φαλήρου.



Ωστόσο, λίγο πριν «κλειδώσει» η συμφωνία, ήρθε η μεγάλη ανατροπή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Τάσος Δούσης δέχτηκε αντιπρόταση από το Open, γεγονός που ανέτρεψε πλήρως τα δεδομένα.



Έτσι, στο «παρά πέντε» το deal με τον ΣΚΑΪ κατέρρευσε και η πολυσυζητημένη μεταγραφή δεν προχώρησε ποτέ. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής θα παραμείνει στο Open και τη νέα τηλεοπτική σεζόν, συνεχίζοντας τα ταξίδια και τις περιπλανήσεις του στην Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από τις «Εικόνες».



