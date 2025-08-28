2025-08-28 13:02:18
Το Δ.Σ. ακύρωσε προγραμματισμένη συνάντηση με Cooke, που ετοιμάζεται να υποβάλει πρόταση. Η Aqua Bridge εμφανίζεται ως φαβορί. Οι επόμενες εβδομάδες θα κρίνουν ποιο θα είναι το μέλλον της Avramar αλλά και του κλάδου.
Η αναδιάρθρωση της Avramar, της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής τσιπούρας και λαβρακιού στην Ευρώπη, έχει εξελιχθεί σε μια σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ των πιστωτριών τραπεζών και του βασικού μετόχου, της Amerra Capital, με τα ερωτήματα να πολλαπλασιάζονται για το μέλλον της εταιρείας....
