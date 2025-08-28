2025-08-28 12:43:27

Είναι Σαββατοκύριακο. Θέλεις να μάθεις τι παίζει, να γελάσεις, να χαλαρώσεις λίγο. Όλα αυτά μπορείς να τα βρεις στο «Weekend Live», την ολοκαίνουργια infotainment εκπομπή του ΣΚΑΪ, που έρχεται στο νέο πρόγραμμα του σταθμού, με παρουσιαστές τον Δημήτρη Πανόπουλο και τη Μάρτζυ Λαζάρου.



Κάθε Σάββατο και Κυριακή, οι δύο δημοσιογράφοι, με άποψη και χιούμορ, θα μπαίνουν στα σπίτια μας δημιουργώντας ένα feelgood περιβάλλον που έχει τα πάντα: επικαιρότητα, πρόσωπα, lifestyle, ρεπορτάζ, συνδέσεις – και όχι μόνο. Στόχος; Να γίνουν η καλύτερη παρέα του Σαββατοκύριακου!



Όσα μας απασχολούν, όσα μας χαλαρώνουν είναι στο... «Weekend Live»!



Πηγή: tvnea.com



