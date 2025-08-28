2025-08-28 16:42:05
Φωτογραφία για Θεσσαλονίκη: Στο πρώτο εξάμηνο του ’26 ανάδοχος για το Γκόνου
Την ανακήρυξη αναδόχου για τη δημιουργία διαμετακομιστικού κέντρου στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά την παρουσίαση των έργων για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα που πραγματοποιείται παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.Φωτεινή Στεφανοπούλουvoria.grΟ υπουργός τόνισε επίσης πως «είναι διακηρυγμένη η
