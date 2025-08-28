2025-08-28 17:56:07

Η εμπορική αμαξοστοιχία που φυλάσσεται στο Κουλούρι / Φωτογραφία: EurokinissiΕκδόθηκε το τελικό πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φωτιά που ακολούθησε της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023.Πηγή: iefimerida.grΤο πολυσέλιδο πόρισμα βρίσκεται πλέον στα χέρια του εφέτη ανακριτή και φαίνεται ότι βάζει οριστικό τέλος στα sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ