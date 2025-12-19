Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Σιδηροδρόμων: Η Διοίκηση «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ» οφείλει άμεσα να αναλάβει τις ευθύνες της.
2025-12-19 20:55:42
Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος αναφέρει:Έχουν ήδη περάσει 3,5 μήνες από τη δημιουργία της νέας εταιρείας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ» και την εφαρμογή του μεταβατικού οργανογράμματός της. Παρά τις συνεχείς και επανειλημμένες επισημάνσεις του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Σιδηροδρόμων, η Διοίκηση συνεχίζει να αγνοεί τα βασικά προβλήματα της εταιρείας, αφήνοντας άλυτα ακόμη και τα πιο απλά sidirodromikanea
