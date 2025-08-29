2025-08-29 20:48:03

Και άκουσα μια φωνή από τα βάθη των αιώνων – ντίνα κοίταμε!!!



Ψάχνω γύρω μου να δω Δεν βλέπω κάτι…



Η φωνή, μεστή,



γλυκιά η συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/i-synantisi-moy-me-ena-psiloligno-pallikari-to-polykompi/



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ