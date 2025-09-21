2025-09-21 17:35:16

...το εκουιζέτο ήταν κάποτε το φάρμακο επιλογής για τη θεραπεία πολλών ασθενειών των νεφρών και της ουροδόχου κύστης και σε πολυάριθμα κείμενα επαινούνται οι γιατροί και βοτανολόγοι του διαμετρήματος του Sebastian Kneipp, της Maria Treben και πιο πρόσφατα του dr. Jean Valnet, Γάλλου γιατρός, χειρούργου και πρωτοπόρου της βοτανοθεραπείας και της σύγχρονης αρωματοθεραπείας.



Σήμερα οι συγκεκριμένες δράσεις και οι χρήσεις της ιππουρίδας έχουν επιβεβαιωθεί και η χρήση της συνιστάται σε περιπτώσεις που έχουμε πέτρες στα νεφρά,



λομώξεις των νεφρών,



πέτρες στην ουροδόχο κύστη,



κυστίτιδα



