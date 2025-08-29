2025-08-29 19:23:03

Ξεκάθαρη πρωτιά για το ΕΡΤNEWS στη ζώνη μετάδοσης του χθεσινού (Πέμπτη 28 Αυγούστου) πρώτου αγώνα μπάσκετ μεταξύ της Εθνικής Ελλάδας και της Εθνικής ομάδας της Ιταλίας



Η αναμέτρηση σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 21,4% και σε επίπεδο λεπτού άγγιξε το 34%.



Ειδικά στα ανδρικά κοινά το μερίδιο κυμάνθηκε στο 26,3%, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 18-34 ετών έφτασε το 36,5%. Σε επίπεδο, μάλιστα λεπτού, δεν θα ήταν υπερβολή να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των ανδρών 18-34 ετών ήταν συνδεδεμένοι με το ΕΡΤNEWS, καθώς το μερίδιο έφτασε το 54,4%.



Τον αγώνα παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 705.000 τηλεθεατές και για τουλάχιστον ένα λεπτό 1.392.000. Υψηλά ήταν και τα μερίδια τηλεθέασης για τον νομό Αττικής που έφτασαν το 28%.



Συνολικά, χθες το μερίδιο του ΕΡΤNEWS κυμάνθηκε στο 7,5% και στο δυναμικό κοινό στο 7,2%.



Με την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν, από την προσεχή Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, θα δημοσιοποιούνται από την Nielsen τα πλήρη στοιχεία τηλεθέασης του ΕΡΤNEWS.



Πηγή: tvnea.com



